Plantas comuns em casa podem intoxicar e até matar cães e gatos; veja quais evitar

É cada vez mais comum encontrar casas brasileiras decoradas com plantas e flores, tendência que une beleza e aconchego ao ambiente. No entanto, quem convive com cães e gatos precisa estar atento: muitas dessas plantas aparentemente inofensivas podem ser tóxicas e até fatais para os animais de estimação.

A intoxicação por plantas pode variar em gravidade conforme a espécie, a quantidade ingerida e a sensibilidade individual do animal. Entre os sintomas mais comuns estão vômitos, diarreia, salivação excessiva, dificuldade para respirar, alterações neurológicas e até falência renal. Em alguns casos, a exposição pode ser fatal.

Para ajudar tutores e tutoras a manterem seus pets em segurança, reunimos uma lista de plantas comuns e potencialmente perigosas para cães e gatos.

7 plantas tóxicas comuns em casas e jardins brasileiros

🌸 Lírio (Lilium spp)

Lírio (Freepík)

Uma das plantas mais perigosas é o lírio, bastante conhecido por suas flores vistosas e delicadas. Apesar de sua beleza, ele representa uma ameaça grave especialmente para os gatos. Segundo especialistas, a ingestão de pequenas quantidades da planta, seja das flores, folhas ou até mesmo do pólen ou da água do vaso, pode provocar insuficiência renal aguda.

Mesmo em doses mínimas, os danos podem ser irreversíveis e fatais. Embora o lírio não apresente a mesma toxicidade para cães, ainda assim seu cultivo em casas com animais requer atenção.

🌺 Azaleia (Rhododendron spp)

Azaleia (Freepik)

Outra planta frequentemente presente em jardins e vasos decorativos é a azaleia. Suas flores coloridas e vibrantes encantam, mas escondem toxinas chamadas grayantoxinas, encontradas em todas as partes da planta, incluindo a água que se acumula nos pratos dos vasos.

A ingestão por cães e gatos pode provocar sintomas como vômitos, salivação excessiva, dificuldade respiratória e, em casos mais graves, falência do sistema cardiovascular, resultando em insuficiência cardíaca.

🌿 Samambaia

Samambaia (Freepik)

A tradicional samambaia, muito usada em interiores devido à sua aparência ornamental e fácil cultivo, também está na lista de plantas nocivas. Ao ser ingerida pelos pets, pode causar diarreia, vômito, anemia e até hematúria, que é a presença de sangue na urina.

Os sintomas podem surgir mesmo após pequenas quantidades consumidas, sendo necessário buscar atendimento veterinário imediato.

🍃 Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta)

Comigo-Ninguém-Pode (Freepik)

A comigo-ninguém-pode, além de popular por sua fama de afastar energias negativas, é também altamente tóxica para cães e gatos. Essa planta libera cristais de oxalato de cálcio quando mastigada ou ingerida pelos animais.

Esses cristais provocam uma série de reações adversas, como vômito, diarreia, inchaço dos lábios, língua e garganta, além de intensa irritação ocular, com lacrimejamento e fotofobia. A planta deve ser mantida fora do alcance dos bichos ou, idealmente, evitada em casas com pets.

🌼 Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica)

Copo-de-Leite (Freepik)

O copo-de-leite é outra planta bastante presente em arranjos decorativos e jardins. Com flores elegantes e brancas, é muito valorizada pela estética, mas contém substâncias tóxicas que podem causar irritação das mucosas, náuseas e vômitos, principalmente em gatos.

Seu cultivo deve ser feito com extremo cuidado em ambientes frequentados por animais.

🌱 Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)

Espada-de-São-Jorge (Reprodução/Madeira Madeira)

Entre as plantas mais resistentes e populares por sua facilidade de manutenção, está a espada-de-são-jorge. Apesar de ser vista como uma planta de proteção espiritual em muitos lares, ela pode representar um sério risco para os pets.

A presença de saponinas, substâncias tóxicas para cães e gatos, pode causar dor abdominal, vômitos, alterações neurológicas e até dermatites, em casos de contato direto com a pele.

🌿 Costela-de-Adão (Monstera deliciosa)

Costela-de-Adão (Reprodução/Madeira Madeira)

A costela-de-adão, planta tropical de grande apelo visual por suas folhas largas e recortadas, também merece atenção. Seu consumo pelos animais pode provocar irritação intensa das mucosas, náuseas, coceira, dormência na língua e vômitos. Em casos mais graves, podem ocorrer lesões na córnea, se houver contato com os olhos.