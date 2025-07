Mês das férias: confira 5 dicas de cuidados para levar seu cachorro para a praia

Em algumas praias, a presença de cachorros é permitida, basta que os tutores tomem alguns cuidados específicos na hora de levar e trazer os seus bichinhos. E foi diante do cenário das férias do mês de julho que a médica veterinária Lysandra Barbieri, da Educação Corporativa da Cobasi, decidiu compartilhar uma série de dicas de cuidados para levar o seu cão para as praias com tranquilidade e segurança.

VEJA MAIS

Confira 5 dicas para levar seu cachorro para a praia

Leve o seu pet para fazer um check-up no veterinário

Assim que for marcado o dia de ir à praia, marque também um dia para passar no hospital veterinário, a fim de fazer um check-up e testar se está tudo bem com o seu cachorro. Essa dica é válida para verificar, principalmente, se as vacinas, antipulgas e o vermífugo estão em dia.

Não se esqueça da coleira de identificação

Ao chegar na praia, antes de qualquer coisa, procure primeiramente colocar a coleira de identificação em seu pet com o nome do cachorro, do tutor e o telefone para contato. Dessa forma, se ele se perder, alguém poderá encontrá-lo e devolvê-lo a você!

Organize uma malinha de itens para o seu cachorro

Se você gosta de ser precavido, tente organizar uma malinha de itens que são fundamentais para evitar insolação e outros incidentes na praia. Na malinha, coloque: coleira; peitoral; guia; guarda-sol; comedouro e bebedouro; e saquinho cata-caca.

Fique atento à temperatura

Nunca exponha o seu bichinho às altas temperaturas, por isso, antes de decidir levar ele para um dia de sol na praia, pesquise como vai estar o tempo durante esse dia. Algumas boas dicas são evitar o horário das 10h às 17h, e oferecer sombra e água fresca ao seu cachorro com frequência.

Passe protetor solar em seu pet

Você sabia que existe protetor solar para cachorros? Pois existem, alguns produtos dermocosméticos foram criados especialmente para estarem em contato com a pele de cães, assim evita que o seu pet sofra com queimaduras, insolação ou com câncer de pele.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)