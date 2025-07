Mês das férias: confira 5 dicas para aproveitar o descanso em julho

Passear com a família, praticar exercícios físicos e recuperar o sono perdido são algumas das atividades que as pessoas gostam de fazer durante o mês das férias. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, a psicóloga clínica Tatiane Paula contou que, para realizá-las com tranquilidade e segurança, é essencial que sejam seguidas algumas dicas valiosas de organização para lidar bem com as mudanças na rotina. Confira mais dicas para passar as férias com tranquilidade.

Veja 5 dicas para as férias de julho

Faça o planejamento antecipadamente

Se planejar antecipadamente é o primeiro passo para manter a organização das férias de julho. “Reserve um tempo para relaxar e se desconectar das telas, explorar atividades ao ar livre, ler um livro, fortalecer os relacionamentos e, acima de tudo, lembrar-se de que o objetivo principal é descansar”, recomenda Tatiane.

Fique longe das redes sociais

Talvez esse seja o ponto mais difícil a ser seguido pelas pessoas que são ativas virtualmente e amam postar todos os momentos nas redes sociais. Porém, ficar afastado da internet, mesmo que seja por um mês apenas, traz diversos benefícios para o equilíbrio da saúde mental e emocional. “Ao se desconectar do mundo virtual, é possível se tornar mais consciente do momento presente e aproveitar as interações presenciais, além de ajudar a diminuir a ansiedade causada pela comparação social e pela pressão de estar sempre conectado”, explica a psicóloga.

Reserve um tempo para passar com a família e amigos

Essa sugestão é perfeita para aquelas pessoas que trabalham muito e às vezes não possuem tempo para visitar os familiares e amigos. “Priorizar o tempo de qualidade com amigos e familiares também é necessário para fortalecer os laços afetivos. É importante lembrar que cada pessoa é única e deve encontrar as atividades que melhor se adequam às suas preferências pessoais”, aconselhou a especialista.

Pratique novas atividades

Descobrir outras atividades que não sejam as que você já faz diariamente é uma ótima dica se você procura aperfeiçoar a sua criatividade. Procure encontrar novos hobbies que não exigem tantos esforços ou compromissos. “É essencial reduzir o nível de estresse acumulado, focando em escolhas que tragam prazer e alegria. Isso pode incluir hobbies, esportes, passeios, assistir a filmes, ouvir música, cozinhar ou qualquer outra atividade que traga felicidade”, cita Tatiane.

Planeje-se para voltar à rotina de estudo/trabalho

Ao finalizar o mês das férias, tenha em mente o modo como você retornará para a rotina de estudos ou trabalho. Nesse caso, o mais recomendado pela especialista é que se volte gradualmente a fazer as tarefas diárias e não de uma só vez. “Manter pensamentos positivos e encarar o retorno como uma oportunidade de crescimento também é fundamental. É normal levar algum tempo para se readaptar, então seja gentil consigo mesmo nesse processo e aproveite as experiências e aprendizados que a rotina pode trazer”, finaliza Tatiane Paula.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)