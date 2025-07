Filhote de cão convulsiona após intoxicação com plantas em área pet de padaria

O que poderia terminar como uma tragédia, teve um final feliz, em caso envolvendo os tutores de Pingo, um filhote de cachorro da raça Border Collie. O cachorrinho acompanhava os donos durante uma ida à padaria Bossa Bakery, na região do bairro do Morumbi, em São Paulo, quando, depois de algumas horas no local, começou a convulsionar em plena área pet do local.

Os tutores rapidamente levaram o pet para um hospital veterinário. Pingo foi imediatamente internado na UTI da unidade e durante os três primeiros dias de recuperação, o pet chegou a ficar cego e os donos temiam pela perda total da visão do animal.

Sob recomendação dos médicos veterinários, os donos de Pingo voltaram à padaria para entender o que o cão poderia ter comido que lhe causou a intoxicação. Os profissionais e os donos descobriam que havia 4 plantas tóxicas na área destinada aos pets: Strelitzia, Clusia, Guaimbê e Costela de Adão.

O casal entrou com uma notificação extrajudicial contra a padaria pedindo pelo reembolso dos custos veterinários referentes aos 5 dias de internação de Pingo, mas o estabelecimento diz não reconhecer as plantas como tóxicas para animais. Eles entrarão com pedido judicial para garantir o reembolso dos custos veterinários, bem como a garantia de que outros animais não precisem passar pelo que o cachorrinho enfrentou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)