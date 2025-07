Mês das Férias: confira 5 dicas para evitar acidentes com crianças em casa

O mês de julho chegou e muitas pessoas aproveitam as férias para descansar, passear e viajar a fim de conhecer outros lugares. Porém, outras preferem ficar em casa com a família, o que pode aumentar os riscos de acidentes com os filhos no espaço, como quedas, afogamentos, queimaduras e intoxicações, incidentes esses que aparecem devido as crianças passarem a maior parte do tempo em casa.

Segundo o pediatra Pedro Trava, médico do Hospital e Maternidade São Luiz Osasco, muitos perigos podem ser visualizados dentro de uma casa, principalmente para crianças com idade de até 5 anos. Mas a boa notícia é que esses acidentes domésticos podem ser evitados se os pais tomarem alguns cuidados especiais durante o período das férias.

VEJA MAIS

Dicas para evitar acidentes com crianças nas férias:

Adapte os cômodos da casa

A curiosidade dos pequenos faz com que eles consigam mexer em tudo o que veem pela frente. Por isso, proteja as tomadas, retire objetos perfurocortantes do alcance deles e mantenha os medicamentos sempre trancados em uma gaveta.

Coloque barreiras nas janelas

Se você morar em um condomínio ou apartamento, é preferível que sejam instaladas grades de proteção nas janelas para evitar que as crianças caiam ou se acidentem com fraturas, por conta da altura do local.

Cozinha não é lugar para brincadeira

A cozinha é lugar para cozinhar e não para realizar brincadeiras. Esse cômodo da casa é um dos principais locais responsáveis por acidentes domésticos devido a presença do fogão que pode causar queimaduras.

Não deixe crianças sozinhas em área de piscina

Jamais deixe o seu filho perto de áreas com piscina sem a supervisão de um adulto. Uma boa dica também é estabelecer regras de segurança para prevenir afogamentos, como por exemplo: “é proibido ir para a parte mais funda da piscina”.

Tenha um kit de primeiros socorros

Ter um kit de sobrevivência em casa é sempre bom! Se ocorrer algum acidente, procure manter a calma, pegue o kit de primeiros socorros e realize os atendimentos necessários para cuidar do machucado de seu filho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)