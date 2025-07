Especialistas orientam como aproveitar o verão amazônico com saúde

Com a chegada do mês de julho, o verão amazônico transforma a rotina na região Norte do país. O clima quente e ensolarado, com chuvas escassas e rios em níveis mais baixos, atrai moradores e turistas para as praias e balneários. O período coincide com as férias escolares, o que favorece passeios em família e atividades ao ar livre. Porém, mesmo com o espírito de descanso, é preciso manter cuidados com a saúde do corpo e da mente. Especialistas de diferentes áreas alertam sobre os principais riscos da estação e dão orientações para garantir um verão mais seguro e saudável.

Como proteger os cabelos

A exposição intensa ao sol, combinada ao sal do mar e ao cloro das piscinas, é prejudicial à saúde capilar. A cabeleireira Nay Santos destaca que os cabelos cacheados merecem atenção redobrada. “Eles retiram a oleosidade natural do couro cabeludo, e pra quem tem cabelo cacheado, que já sofre com o ressecamento nas pontas, o dano é ainda maior”, explica.

Fios ressecados, com frizz e perda de definição indicam a necessidade de cuidados. Nay recomenda umectações com óleos vegetais, uso de leave-in com filtro UV e hidratação semanal com máscaras que contenham ativos amazônicos, como ucuúba e castanha-do-pará. “A hidratação em casa funciona, sim, especialmente no verão”, afirma.

Para quem tem química ou coloração, os cuidados devem ser intensificados. “A química já sensibiliza os fios, e com sol, sal e cloro por cima, o desgaste é ainda maior”, pontua.

Férias também são saúde mental

Além do descanso físico, o período de férias é importante para a saúde emocional. A psicóloga Erika Siqueira afirma que a pausa é essencial para recuperar o equilíbrio interno. “As férias funcionam como uma pausa essencial para o corpo, a mente e as emoções”, comenta.

Segundo ela, o descanso previne casos de burnout, ansiedade e sintomas depressivos. “Quando desaceleramos, o sistema nervoso entra em homeostase, um estado de autorregulação fundamental para a saúde mental”, explica.

Erika também alerta para o uso excessivo das redes sociais, que ativa o sistema de recompensa cerebral e dificulta o repouso. “Estar off-line é, paradoxalmente, um gesto de resistência e autocuidado”, pontua.

Mesmo sem viagens, ela recomenda atividades simples que promovem bem-estar: caminhadas, ouvir música, escrever um diário ou cuidar de plantas. “O segredo está na constância dos pequenos gestos de cuidado”, destaca.

Cuidados com a pele vão além do protetor solar

O uso diário de protetor solar é indispensável, inclusive em dias nublados ou na sombra. A dermatologista Danielle Sousa explica que a radiação UVA atravessa nuvens e vidros e está relacionada ao envelhecimento da pele e surgimento de manchas. Já a radiação UVB é a principal responsável pelo câncer de pele. “Os raios UV continuam nos alcançando, e a radiação UVA, por exemplo, atravessa nuvens e vidros, e é justamente ela que está ligada ao envelhecimento da pele e surgimento de manchas”, afirma. “Já a radiação UVB é a principal responsável pelo aumento do risco de câncer de pele”, completa.

Danielle orienta o uso de filtros com FPS 50 ou mais, resistentes à água, com reaplicação a cada duas horas. “Mesmo no dia a dia, vale reaplicar ao menos uma vez no meio do dia, principalmente se você usa maquiagem com proteção solar, que sozinha não é suficiente”, orienta.

Ela reforça os cuidados com áreas esquecidas, como orelhas, nuca, mãos, pés, couro cabeludo e lábios. “Essas áreas queimam com facilidade e também são alvos importantes de câncer de pele”, alerta. “Quando a pele está vermelha, é sinal de que já houve dano. E nunca se deve descascar ou esfregar a pele”, finaliza.

A empresária Rosiane Menezes compartilha sua rotina de cuidados. “Eu passo um hidratante, depois eu passo o protetor solar. Aí quando eu vou para um lugar mais especial, eu faço uma maquiagem leve durante o dia, mas primeiro em lugar o protetor solar. Isso todos os dias”, relata. “Eu costumo reforçar a cada meia hora. Se eu for na água, eu reforço. Depois dos quarenta eu tive mais cuidado. O chapéu, a roupa leve, mas também eu como uma fruta”, completa.

A jovem Ana Carina Pereira fala sobre os cuidados com o filho Isaque, de 4 anos. “A gente usa muito protetor solar, principalmente porque, por exemplo, eu tenho Melasma. Tenho que estar sempre muito bem protegida. Ele [Isaque] é um bebê. Então, a gente sempre faz questão de colocar uma camisa térmica. A gente sempre se protege”, diz.

Atenção aos pés e unhas

Ambientes úmidos como clubes, praias e igarapés aumentam o risco de infecções fúngicas e bacterianas. A dermatologista Marília Brasil Xavier explica que a umidade favorece doenças como frieiras, micoses, e o bicho geográfico. “Ao ficar muito tempo com o pé úmido, pode haver o que a gente chama de frieira ou pé de atleta, que ocorrem entre os dedos dos pés”, afirma.

“Outra doença comum é o bicho geográfico, que se desloca no pé e causa um trajeto semelhante a um mapa”, diz. “Algumas pessoas podem ter alergia e desenvolver eczema e coceira nos pés. Então tentar manter os pés limpos, lavar quando sair da piscina, quando se retirar de igarapés, tem sempre que lavar para não ficar a sujeira nos pés”, recomenda.

A nail designer Thamilys Kerollen destaca que alimentação e hidratação são fundamentais para a saúde das unhas. “Não serrar muito a unha e evitar tirar as cutículas, e também por conta da umidade e do calor, a gente sempre pede para a cliente se hidratar bastante e ter uma alimentação balanceada”, aconselha.

Para unhas frágeis, ela recomenda esmaltação ou blindagem em gel. “A blindagem cria uma camada em cima da unha e evita a infiltração de água, bactérias e outras coisas”, informa. “O ideal é que cada pessoa tenha seu próprio material e leve ao salão, porque o risco de doenças infecciosas, como hepatite C, uma das mais transmissíveis por essa via, entre outras, inclusive HIV, embora com menor taxa de transmissão, existe”, alerta Marília.

Saúde bucal também entra na lista de cuidados

O calor favorece o consumo de doces gelados, mas o excesso pode prejudicar a saúde bucal. A ortodontista Tayssa Tenório alerta para os perigos dos refrigerantes e picolés. “Produtos ricos em açúcar favorecem a proliferação de bactérias responsáveis pela cárie. Além disso, a acidez presente em refrigerantes pode causar erosão do esmalte dentário. Já os picolés muito gelados podem desencadear ou agravar a sensibilidade dentária”, explica.

Ela recomenda escovação correta após as refeições, uso do fio dental e evitar exageros. “É indicado esperar cerca de 30 minutos antes de escovar os dentes, para evitar o desgaste do esmalte”, orienta. “É importante evitar alimentos e bebidas com corantes fortes (como café, vinho tinto, açaí e refrigerantes escuros), além de seguir rigorosamente as orientações do dentista”, reforça.

Alimentação e hidratação são aliadas no verão

Com o aumento da transpiração, a hidratação precisa ser reforçada. A nutricionista Luciana Brasil recomenda o consumo de água, água de coco e sucos naturais sem açúcar. “Sucos naturais, como abacaxi com hortelã, cupuaçu, taperebá e melancia são ótimos, mas devemos ter cuidado com as pessoas com diabetes, é importante consumir sem açúcar e com moderação”, orienta. “Frutas mais aquosas, como melancia, melão, laranja, tangerina e manga também ajudam, mas sempre com atenção ao controle glicêmico, quando necessário”, acrescenta.

Ela também orienta sobre o consumo de alimentos em praias. “O ideal é observar se o ambulante usa luvas, se o alimento está protegido, se o local tem boa higiene, mesmo assim não é garantia de segurança alimentar”, alerta. “Nas férias, é normal que a gente relaxe nos horários, experimente comidas diferentes ou coma fora com mais frequência. Isso altera a microbiota intestinal e pode causar um desequilíbrio entre bactérias boas e ruins e desconforto. A dica é manter ao máximo a rotina alimentar e sempre priorizar alimentos frescos e de procedência confiável”, pontua.

“Para diabéticos e hipertensos, o ideal é evitar alimentos com excesso de sal, açúcar ou gordura, inclusive os salgadinhos, molhos prontos e refrigerantes”, conclui.

Veja as dicas para manter a alimentação em dia no descanso:

Hidrate-se com água, água de coco e sucos naturais sem açúcar

Prefira frutas regionais

Leve de casa lanches seguros, como sanduíches leves ou castanhas.

Evite alimentos expostos ao sol e vendidos sem refrigeração.

Para diabéticos, atenção aos sucos e frutas mais doces — sempre sem adição de açúcar – e controle na frequência, de acordo com orientação do nutri

Para hipertensos, cuidado com alimentos muito salgados como salgadinhos, molhos prontos e carnes processadas.

Dê preferência a preparações assadas, cozidas ou grelhadas, evitando frituras.

Observe sempre a higiene do local e como os alimentos estão sendo armazenados.

Para as crianças, mantenha o cuidado com gelo, saladas cruas e evite alimentos de ambulantes.

Estagiárias de O Liberal, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do núcleo de Atualidades