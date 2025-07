Problema com carrapatos? Saiba como eliminá-los da casa, de cachorros e gatos

Os carrapatos são parasitas bastante resistentes, que podem causar sérios problemas de saúde tanto para os pets, quanto para os humanos. Eliminar carrapatos do ambiente e do animal exige uma abordagem completa, contínua e estratégica para evitar uma nova infestação.

Pensando nisso, A Redação Integrada de O Liberal indica algumas dicas de como contornar esse problema e melhorar a saúde e bem-estar do pet e do lar.

O que são carrapatos e quais os perigos?

Carrapatos são aracnídeos que se alimentam de sangue. Eles podem transmitir doenças como:

Erliquiose e babesiose canina;

Doença de Lyme;

Febre maculosa (que pode afetar humanos).

O ciclo de vida do carrapato possui quatro etapas: ovo, larva, ninfa e adulto. Todas as mudanças de uma fase para outra acontecem no ambiente. No animal, o carrapato só se alimenta, indo para o chão para mudança de fase. Por isso é tão importante saber como eliminar carrapatos do ambiente e ão apenas tirar o carrapato do animal, é essencial eliminar o ciclo de infestação no ambiente.

Identificação da infestação e como tratar

Você pode notar os sinais da infestação de carrapatos no ambiente e animal. No pet, é comum a coceira generalizada intensa, irritações na pele, e, claro, a visualização do carrapato no animal.

Já no ambiente, o parasita gosta de se esconder em frestas, tapetes, rodapés, tomadas, revestimentos de móveis, especialmente se esses lugares forem altos. Sabendo disso, fica mais fácil acabar com eles em casa. Sua casa possui quintal ou área verde? É comum que eles fiquem no alto da vegetação, esperando o pet passar para subir e infestá-lo. Além destes lugares, procure também em troncos e arbustos.

De acordo com o médico veterinário, Fábio Miguel de Souza "a melhor forma de tratar os carrapatos nos pets começa pelo controle e limpeza do ambiente, prevenindo a presença do mesmo principalmente com desinfetantes que existem no mercado pet, e antiparasitários, hoje em dia nos temos diversos tipos de antiparasitários, como em comprimidos, pipetas e coleiras", afirma

Como eliminar carrapatos do pet?

1. Banho com produtos carrapaticidas

Utilize xampus específicos com ação contra carrapatos. Produtos com permetrina, amitraz ou fipronil são eficazes (sempre com orientação veterinária).

2. Use antiparasitários de ação prolongada

Invista em produtos como:

Coleiras antipulgas e carrapatos;

Pipetas;

Comprimidos orais.

Esses tratamentos atuam por semanas ou meses, eliminando os parasitas existentes e prevenindo novas infestações.

3. Faça inspeções regulares

Verifique o animal com frequência, especialmente em áreas como orelhas, entre os dedos e pescoço. Retire carrapatos com pinça específica e cuidado para não deixar partes presas na pele.

Como eliminar carrapatos do ambiente?

1. Limpeza profunda da casa e do quintal

Aspire carpetes, sofás, rodapés e frestas;

Lave roupas de cama do pet com água quente;

Use vassoura de fogo em áreas externas, se possível;

2. Use produtos carrapaticidas ambientais

Produtos como sprays, pós ou fumacês específicos para ambiente ajudam a matar ovos e larvas. Leia o rótulo e siga as instruções corretamente.

3. Trate o ambiente com frequência

A reinfestação pode acontecer em ciclos. Reaplique o tratamento a cada 15 dias por pelo menos dois meses.

4. Cuide do jardim e do quintal

Carrapatos gostam de locais úmidos e sombreados. Mantenha o mato cortado, evite entulhos e cuide da higiene do canil ou abrigo do pet.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)