Alimentação natural para Pets: o que é? Veterinário explica

Nos últimos tempos, a alimentação natural para cães e gatos vem ganhando destaque entre tutores preocupados com a saúde e bem-estar de seus pets e é uma alternativa às rações industrializadas. Tal prática de alimentação é baseada em ingredientes frescos e selecionados, muitas vezes preparados em casa ou com orientação de um veterinário especializado em nutrição ou nutrologia.

Pensando na saúde e bem-estar do seu pet, OLiberal.com conversou com um médico veterinário especialista em nutrologia para sanar dúvidas e orientar a melhor maneira de realizar essa troca de alimentação. Saiba mais a seguir:

O que é a Alimentação Natural?

A alimentação natural é a prática de oferecer ao animal uma dieta balanceada baseada em ingredientes frescos como carnes, legumes, vísceras e ovos, evitando conservantes, corantes e aditivos químicos presentes em rações comerciais. Pode ser dividida em dois tipos:

Alimentação Natural pode ser feita para cães e gatos desde que tenham um bom acompanhamento nutricional (Freepik)

Cozida: os alimentos são preparados em casa, com cozimento leve para eliminar bactérias.

os alimentos são preparados em casa, com cozimento leve para eliminar bactérias. Crua: inclui carne crua, ossos e vegetais, exigindo cuidados ainda maiores com higienização e armazenamento.

Alimentação Natural é melhor que a ração?

Pesquisas apontam que animais que seguem dietas naturais supervisionadas tendem a apresentar melhorias no pêlo, disposição física, controle de peso e até na prevenção de doenças como obesidade, diabetes e alergias.

Entretanto, segundo o nutrólogo veterinário José Neto, é necessário que esse tipo de dieta seja planejada para que o pet possa ter todos os benefícios.

"A alimentação natural nada mais é do que o ingrediente bruto pro animal, então ele vai ter mais facilidade, vai ter uma absorção no caso, uma biodisponibilidade daquele nutriente muito melhor. Então é super importante procurar um profissional da área para fazer uma avaliação no animal, para fazer uma dieta, calcular uma dieta 100% personalizada para aquele animalzinho, que vai fazer com que ele tenha o melhor aproveitamento daquele alimento que ele está ingerindo, assim, fazendo com que o animal tenha uma longevidade melhor e uma qualidade de vida melhor também", pontua.

Kátia Serrão é tutora da vira-lata caramelo Cacau, de 8 anos e é adepta da alimentação natural para a pet há 7 anos, por considerar a opção "mais prática e econômica" e "menos industralizada" para a cachorra. Além de perceber também que ela se sente mais saciada do que quando comia ração.

A pet Cacau é adepta da alimentação natural há 7 anos (Acervo Pessoal)

Há riscos na Alimentação Natural?

Mudar para alimentação natural não é apenas “dar comida de humanos” para o pet. Conforme apontado, a dieta precisa ser formulada por um médico veterinário nutrólogo, levando em conta peso, idade, nível de atividade e possíveis condições de saúde do animal. Uma dieta mal balanceada e sem acompanhamento necessário pode causar deficiências nutricionais graves, como explica José Neto:

"O principal deles é um desbalanço nutricional, que é diferente de um desbalanço energético. Então o animal às vezes vai estar ali no peso ideal, porém, quando vamos fazer exames para avaliar questões nutricionais, ele está totalmente em déficit. E o que é o mais preocupante disso? É que a gente quase não vê, a gente não consegue detectar isso de uma forma rápida, então a gente só vai ver isso quando já está com um problema muito mais agravado."

Na Alimentação Natural, é necessário cuidado e atenção no preparo das proteínas. (Freepik)

Além disso, é necessário ter bastante cuidado com a forma de preparo dos alimentos. Vegetais e legumes, em geral, podem ser servidos de formas cruas, mas as proteínas devem ter uma maior atenção, como enfatiza o nutrólogo:

"Não é interessante a gente fazer esses alimentos crus, tá? Porque a gente tem muito risco de contaminação, então acaba que os riscos se sobrepõe aos benefícios. E a gente pode ter ali diversas contaminações no animalzinho, como verminoses, mas a gente pode ter também ali contaminação por Salmonella. Não que o animal vá apresentar, porém, naquela brincadeira de lamber perto do rosto, lamber a mão do dono e tudo mais, ele pode transmitir a salmonella para o tutor", explica o veterinário.

A alimentação natural pode ser uma excelente escolha para o seu pet. Mas exige comprometimento e acompanhamento veterinário constante para que o animal de estimação possa ter todos os seus benefícios.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.