Usar água sanitária para limpar xixi do pet pode fazer mal à saúde; entenda os riscos

Usar água sanitária para limpar urina de animais de estimação é uma prática comum em muitos lares, mas representa um sério risco à saúde. A combinação do produto com o xixi dos pets pode liberar gases tóxicos, como a cloramina, que causam desde irritações nas vias respiratórias até reações alérgicas em humanos e animais.

A água sanitária contém hipoclorito de sódio, substância que, ao entrar em contato com a amônia presente na urina, forma compostos voláteis altamente perigosos. Um dos principais deles é a cloramina, gás tóxico cuja inalação pode provocar ardência nos olhos, garganta, dores de cabeça, tontura, crises alérgicas e dificuldades respiratórias.

O risco é ainda maior em locais fechados e com pouca ventilação, onde a formação de substâncias como dicloramina e tricloramina pode levar a quadros mais graves, incluindo edema pulmonar.

🐕 Os pets também não estão imunes aos efeitos: a exposição à cloramina pode causar tosse, espirros, irritações na pele e mucosas, além do risco de intoxicação por ingestão, caso lambam as patas após contato com a substância.

O que usar no lugar da água sanitária?

Para higienizar locais com urina de animais, o ideal é utilizar produtos específicos para pets, que contenham enzimas capazes de quebrar moléculas de ureia e amônia, neutralizando o odor de forma eficaz e segura. Entre as alternativas mais seguras estão:

Água e vinagre branco;

Desinfetantes específicos para eliminar o cheiro de urina de animais;

Bicarbonato de sódio;

Limão;

Detergente neutro;

Vinagre de álcool.