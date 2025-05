Apicultor faz 'uniforme de proteção' para jumento não ser picado por abelhas

Em Itatira, interior e sertão do Ceará, um apicutor chamado Manuel Juraci encontrou uma solução bastante criativa e útil para fazer a proteção de seu jumento, Boneco, das picadas de abelha: ele criou um traje de apicultor personalizado para o animal.

Segundo dados do IBGE, a região de Itatira é uma das maiores produtoras de mel no Ceará, com cerca de 120 apicultores, que chegam a colher aproximadamente 90 mil quilos de mel por ano.

O apicultor Manuel Juraci e seu jumento Boneco em trajes de proteção (Redes Sociais)

Boneco é um dos animais que desempenham o importante papel no transporte do mel, e graças ao seu traje protetor, ele pode acompanhar Juraci no apiário sem correr risco de vida com picadas de abelhas ou até mesmo de outros insetos.

A Associação de Produtores de Mel já demonstrou interesse em produzir mais trajes para outros jumentos, reconhecendo a utilidade da ideia de Juraci. A atitude do dono de Boneco é um exemplo de zelo com os animais em ambientes de trabalho.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.