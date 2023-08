Cãozinho abandonado se torna 'gerente' de posto de gasolina

Charles, um cachorro sem raça definida, encontrou uma nova família após ser abandonado nas proximidades de um posto de gasolina em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Os frentistas e clientes do local se encantaram com o carisma do animal e decidiram adotá-lo, oferecendo-lhe um nome, um lar e um "emprego".

A história do "gerente" de quatro patas foi compartilhada pelo jornal Correio Braziliense. De acordo com um dos funcionários, Charles recebeu esse nome em homenagem a um ex-funcionário do posto, que deixou o local após ser demitido, deixando o simpático cão como seu "herdeiro".

Carlos Alberto Nunes Silva, operador de bomba, conta que foi assim que ele e seus colegas começaram a cuidar do cãozinho, e alguns clientes também se envolveram, levando comida e roupas para o frio. Segundo Carlos, Charles tem preferência por comida de humano em vez de ração, tornando-se um cachorro "chique". A casinha do pet foi doada por um dos clientes solidários.

No dia a dia, Charles assume o papel de recepcionista, interagindo alegremente com os clientes e dando as boas-vindas aos trabalhadores quando chegam. Além disso, ele exerce a função de segurança noturna do posto de gasolina. Clayton Rodrigues da Silva, gerente do local, afirma que a hora do descanso é determinada pelo próprio Charles, vivendo uma vida de rei.

Abandonado e acolhido

Danilo Brito, também gerente do posto, relembra a chegada do pet: foi quando um carro parou em frente às bombas de combustíveis e uma mulher mandou o cão descer. Ela partiu rapidamente, deixando o cachorro para trás. Charles, com olhar triste, se aproximou dos funcionários e conquistou seu lugar no posto.

O cãozinho ganhou o coração não apenas dos funcionários, mas também dos clientes, sendo considerado o mascote do posto de gasolina. Até mesmo um veterinário cliente costuma visitar Charles, garantindo que ele esteja sempre bem cuidado, com alimentação adequada, coleira, casinha, cobertor e banhos frequentes.