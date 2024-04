Wesley Safadão diz que vai proibir a esposa de malhar com personal

Após o caso do cantor Belo e Gracyanne Barbosa, o cantor Wesley Safadão diz que vai proibir esposa de malhar com personal. O cantor usou as redes sociais para anunciar a decisão dele e um vídeo "enquadrando" o personal trainer da esposa Thyane Dantas. Só que o assunto não foi tão bem recebido como se esperava.

Isso porque o personal trainer Victor Pereira, responsável pelos treinos de Safadão e Thyane, acabou rebatendo a brincadeira do cantor. "Não é a profissão, é o caráter do ser humano. Então, quer dizer que a mulher não pode ter ginecologista homem? E aí?", questionou Victor.

Wesley Safadão logo retrucou: "E você tá falando o que, tá se defendendo? Porque tu é personal da minha esposa. Aí… Se eu tirar tudo aqui, ó!". Victor volta a defender a profissão e os profissionais de Educação Física: "Você me conhece há anos, o que eu quis dizer é sobre o caráter, independente da profissão". E Safadão pede ao personal para listar os motivos que o impediriam de demiti-lo.

O cantor, depois, elogia o profissional que já conhece há mais de 20 anos: "A gente estudou junto, é um rapaz íntegro, decente, casado, a esposa dele trabalha com a gente, somos amigos, é isso? Será que é o suficiente? Padrinho de casamento… Ai, o ataque é maior, viu? Cuidado! Vamos cortar esses assuntos".