Motorista adota cachorro abandonado por passageiro com instruções; conheça Toby Taxista

O motorista de táxi Dagoberto Rojas Buitrago está acostumado a transportar passageiros pela cidade de Bogotá, Colômbia. Por isso, quando um homem com uma bolsa preta pediu uma corrida para um shopping local no ano passado, o taxista prestou o serviço tranquilamente. A viagem foi como qualquer outra — os dois homens conversaram brevemente até chegarem ao destino. Então, o passageiro soltou a bolsa do braço e fez um pedido incomum.

"O cara disse que não tinha dinheiro e que ia ao caixa eletrônico", contou Rojas Buitrago ao The Dodo. "Mas quando ele saiu do carro, a bolsa começou a se mexer".

Chocado, Rojas Buitrago colocou a mão na bolsa e, quando percebeu que havia um animal dentro, decidiu abri-la. "Eu abri o zíper e vi um cachorro e uma carta", disse.

Para sua surpresa, o passageiro não apenas abandonou um cachorro, como o pequeno filhote veio com instruções. "Passeios: 5h30, 10h, 14h e 20h30", dizia a carta. "Limpar as patas após cada passeio". A carta descrevia também o horário das refeições do filhote, suas tendências para escapar por portas abertas e quando dar petiscos a ele.

O taxista tirou o cachorro da bolsa e o colocou em seu colo. Ele esperou o passageiro voltar, mas após uma hora, seu pior medo foi confirmado. "Esperei cerca de uma hora e então tive certeza de que ele foi abandonado", disse Rojas Buitrago.

Dagoberto Rojas Buitrago e Toby Taxista (Reprodução /Arquivo Pessoal)

"Ele estava nervoso. Quando o tirei da bolsa, ele olhava desesperadamente ao redor procurando pelo cara. Mas o cara nunca voltou, então levei o cachorro comigo para trabalhar pelo resto da manhã", relembrou o taxista.

Abandonado e adotado

Depois de algumas horas juntos no táxi, Rojas Buitrago percebeu que o cachorro era especial. Foi quando ele decidiu levá-lo para casa de vez. "Não tínhamos animais de estimação em casa, então pensei: 'Bem, eu o adotarei!'", disse Rojas Buitrago. "Nós o chamamos de Toby Taxista".

Cachorrinho foi adotado e cuidado pela família do taxista (Reprodução /Arquivo Pessoal)

Por mais nervoso que estivesse naquela primeira manhã, Toby Taxista se acalmou assim que percebeu que estava seguro em seu novo lar. A família de Rojas Buitrago rapidamente aprendeu sobre a personalidade de Toby Taxista, auxiliada pela carta que seu antigo dono deixou para trás.

"Seguimos as instruções exatamente como estavam escritas na carta", disse Rojas Buitrago. "Ele começa o dia às 5h e sai com a família várias vezes ao dia".

Já se passou um pouco mais de um ano desde que Rojas Buitrago descobriu o cão no banco de trás de seu táxi, e os dois estão mais próximos do que nunca. Às vezes, Toby Taxista acompanha seu tutor ao trabalho, onde ele saúda alegremente todos os passageiros. E quando ele não está no carro de seu pai, Toby sabe exatamente que horas esperar que ele chegue em casa.

"Ele sabe que eu chego em casa por volta das 22h e fica esperando por mim", disse Rojas Buitrago. "Eu abro a porta, e ele já está lá".