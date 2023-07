Família constrói elevador para cão que não consegue mais subir escadas; vídeo

Uma família construiu um elevador dentro de casa para que o cachorro de estimação pudesse ir até outros andares da residência. Jackson ou Jack ao mais íntimos, labrador amarelo de 15 anos, foi diagnosticado com displasia de quadril – que é uma doença ortopédica e dificulta os movimentos.

A doença é comum com a idade avançada. A família conta que ele sempre esteve por perto para brincar, explorar, proteger a família ou simplesmente tirar uma soneca próximo aos tutores e por isso foi muito difícil para Jack não conseguir mais subir e descer os degraus para acompanhar os pais.

A família também reforçou que o animal era brincalhão, agitado e muito inteligente. O cão entristeceu por não subir as escadas por conta das dores e a baixa visão.

VEJA MAIS

Sobre o elevador de cachorro

O elevador do cachorro é uma cápsula de acrílico, que se move com um mecanismo de ascensão. Jack não consegue operar o elevador sozinho, mas conseguiu se adaptar rapidamente. O peludo embarca na cabine e espera confortavelmente até que o elevador o leve para cima e para baixo.

Os tutores embarcam o peludo, que se senta e observa a vista panorâmica enquanto se desloca do primeiro para o segundo andar da residência. Os visitantes da família ficam entusiasmados ao conferir a facilidade.

A displasia de quadril

A displasia de quadril - também chamada displasia coxofemoral é uma doença de origem genética e progressiva. Trata-se da degeneração nas articulações e não tem cura.. Jack está em boa forma física, mas o sobrepeso também é um fato comum entre os cães da raça.

A doença de Jack afetou o encaixe da cabeça do fêmur com o acetábulo, duas aberturas no quadril em que os ossos das pernas se encaixam.