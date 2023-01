Cachorro segue ambulância em que tutor era levado; vídeo

Um cachorro viralizou nas redes sociais após um socorrista registrar o momento em que o animal seguiu a ambulância em que o dono estava. O paciente foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde de Juazeiro do Norte, no Ceará. Com informações do G1.

A cena inusitada foi gravada por Lucas Vinícius. O homem, que é tutor do cachorro, precisou de atendimento após cair da própria altura em uma via pública.

"Tivemos dificuldade de nos aproximar do paciente no primeiro momento pois o seu cachorrinho estava bastante estressado ao ver pessoas estranhas ao seu convívio se aproximando do seu tutor. Para preservar a segurança da equipe optamos por não colocá-lo no veículo pois estava muito agressivo", explicou o socorrista. Veja:

Por causa da queda, o paciente, de 50 anos, apresentou lesão na cabeça com sangramento.

No vídeo, o animal aparece correndo acompanhando a ambulância. Em certos momentos, o cão fica na frente da ambulância que precisa frear para evitar o atropelamento. "Ele ficava na frente da ambulância como quem queria impedir de levar o seu dono", completa Lucas.

O profissional disse ainda que o paciente foi levado para uma unidade de saúde que fica a cerca de 10 quilômetros de onde ocorreu o socorro e que o cachorro não conseguiu seguir até lá.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)