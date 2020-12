Após esperar o tutor que morreu em UPA, cachorro é adotado

Um vira-lata caramelo e branco era o fiel animal de estimação de Miguel Bráz da Silva, de 37 anos, que era morador em situação de rua e ia com frequência beber água na Unidade de Pronto Atendimento de Caratinga, em Minas Gerais, acompanhado do cachorro. Mas, um dia, ele não saiu mais de lá e o cachorro ficou esperando o tutor na frente da unidade de saúde.

No último dia 23 de dezembro, o cachorro foi visto deitado na porta da UPA, esperando pela saída de Miguel, que no mesmo dia havia dado entrada na unidade com uma crise convulsiva. Cerca de 12 horas depois, o homem morreu.

“Sentiu-se mal, teve uma crise convulsiva, foi encaminhado para a sala de emergência, nós fizemos os procedimentos médicos nele e ele ficou em observação durante o dia conosco. No fim da tarde, ele teve uma parada cardiorrespiratória, fizemos todos os procedimentos cabíveis, mas, infelizmente, ele foi a óbito”, explicou a enfermeira Aline Rezende.

O cachorro continuou esperando por Miguel na porta da UPA por mais algumas horas. Os funcionários da Unidade até pensaram em adotar o animal, que já estava sem a proteção do antigo tutor. “Até rolou um pouco de competição aqui de nós funcionários, falando assim: ‘ah, eu vou levar pra mim’. Cada um querendo. Só que alguém já adotou o animal”, conta a enfermeira.

Quem acabou adotando o cachorrinho foi um casal de idosos. Eles tiveram o consentimento dos familiares mais próximos do antigo tutor. O animal recebeu até um novo nome: Leãozinho.

“Desde quando ele chegou, a gente está tendo carinho, pondo a comidinha, água. No início, ele não queria comer ração, mas agora já está comendo e muita”, afirmou a aposentada Maria das Graças Caetano.

Os novos tutores de Leãozinho afirmaram que ele é um animal dócil e uma ótima companhia para eles e para um outro cachorro que já morava na fazenda.