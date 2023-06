Vai viajar nas férias? Hotéis e hospedagem familiar são opções de onde deixar o pet em julho

As férias de julho estão chegando e muitas pessoas aproveitam a oportunidade para viajar em família ou com os amigos. Mas, para os tutores de cães e gatos o momento que podia ser de diversão se torna um desafio por não saber onde e com quem deixar o animal de estimação quando não se pode levá-lo para a praia, ou hotéis e pousadas. E, mesmo quando há essa oportunidade, muitos não acham uma boa ideia, devido ao estresse que viagens de longa distância podem causar no bichano.

Para poder viajar com a consciência tranquila de que o animal está sendo bem cuidado, é importante saber avaliar as opções disponíveis no mercado. Em Belém, já existem espaços que oferecem serviços de hospedagem familiar, hotéis voltados para animais de estimação e pet sitting - cuidados temporários por um determinado período na própria casa do tutor ou de pessoas próximas. A maioria oferece recreação, passeios ao ar livre e monitoramento 24 horas, para que o bicho sinta-se confortável e o dono possa ficar despreocupado.

Hospedagem familiar

Cada vez mais o bem-estar dos animais está sendo levado em consideração na hora do tutor escolher onde deixá-los. Neste caso, uma das opções que pode funcionar super bem para o cão ou gato é a estadia familiar, que nada mais é do que o cuidador criar um ambiente dentro de casa a que os pets estão habituados, com todo amor, cuidado e atenção.

Rafael Brito, 29, é proprietário da Hostelaria Pet que está há seis anos trabalhando com hospedagem animal. Ele disse perceber o aumento na procura pelo serviço principalmente em julho. A primeira semana do mês de férias já está com as datas fechadas, e as outras três estão em fechamento, de acordo com o dono do espaço.

“Já tenho cliente chegando no fim de junho agora e a agenda está quase lotada. Nesse período, procuro administrar hospedando pets do mesmo porte para dar suporte e fazer com que todos os clientes sejam atendidos, principalmente manter o conforto dos animais”, afirmou Rafael, que costuma hospedar mais cães de pequeno porte.

Segundo o proprietário, o grande diferencial entre a hospedagem convencional, como os hotéis para cães e fatos, e a hospedagem familiar é permitir que o animal possa circular livremente pela casa, tendo acesso aos cômodos e fazer passeios diários, como se estivesse na residência do tutor.

“Os animais não ficam sozinhos em momento algum, e com isso, não sentem tanta falta do tutor, não causando assim ansiedade de separação”, acrescentou Rafael sobre uma das vantagens da hospedagem familiar para o animal, que nesses casos funciona como extensão da residência oficial do pet.

Dentro os atendimentos oferecidos estão inclusos lazares ao livre, hora de descanso ao cão - público alvo de Rafael -, assim como companhia 24 horas. O valor da diária é em torno de R$ 70.

Antes de hospedar um animal, Rafael e a equipe costumam fazer um questionário destinado ao tutor, onde este responde e apresenta a carteira de vacinação, vermífugos, e é avaliado o comportamento do bicho. “Tudo para segurança de todos os hóspedes”, acrescentou.

Hotéis para animais de estimação

Os hotéis para cães e gatos são espaços criados com a intenção de acolher os animais em estadias de curta e média duração dependendo da ausência e escolha do tutor. Cinthia Lima, 40, é proprietária do AUpart Hotel, e precisou abrir a agenda para as férias em janeiro deste ano por conta da alta procura de tutores.

“Em nossa hospedagem, as férias de julho sempre foram marcadas por estadias de fins de semana, porém neste ano, as pessoas estão reservando períodos mais longos, de dez dias em diante”, afirmou Cinthia, que além de oferecer a hospedagem, também oferece serviço de pet sitter.

Os espaços destinados ao conforto dos pets hóspedes são individuais e com um “pedacinho” do tutor já que Cinthia incentiva que os donos tragam brinquedos prediletos para deixar no quarto do animal. Somente durante a socialização que os animais se misturam.

“Em caso de felinos, estes têm espaço mais reservado e telado, seguro, sem nenhum contato visual ou físico com outros animais”, acrescentou a proprietária. As diárias no Aupart-Hotel podem variar entre R$ 70 a R$ 95.

Durante a estadia do animal no pet hotel, Cinthia contou que costuma manter ao máximo uma rotina para que o cão ou gato tenha saúde. Por isso, ela se atenta em conhecer os horários de passeio, a quantidade de alimentação, temperamento do bicho e aquilo que o bichano gosta ou não de fazer.

“Dentro do serviço nós oferecemos passeios, socialização com outros pets, enriquecimento ambiental, brincadeiras com recreador e massagem. Sempre respeitando a rotina e as orientações dos tutores”, pontuou Cinthia sobre o cuidado que tem com os hóspedes.

Tutores

O funcionário público Cleison Martins, 43, irá viajar em julho, e para não deixar o cão de estimação Gucci, um yorkshire de 11, estressado, pretendo deixar com pet hospedado na casa de amigos. A escolha é para que o animal não sinta tanto a sua falta. "Prefiro deixar com pessoas de confiança e que já possuem alguma relação afetiva com ele", acrescentou, dizendo que sempre deixa-o acompanhado de algum brinquedo para que se sinta menos irritado.

Cleison Martins ao lado do cachorrinho Gucci (Arquivo pessoal)

Para conseguir dar conta de viajar e bem pensar no bem estar de Gucci, Cleison planeja os passeios com no mínimo um mês de antecedência. Segundo ele, sempre deu certo.

"Com as minhas amigas sempre deu certo, apenas não sei se teria coragem de deixar com estranhos. Só com referências talvez. Atualmente costumo pagar a elas, pois acho justo pelo trabalho que dá", complementou.

Dicas de como escolher um local ideal para deixar o pet quando for viajar em julho:

Antes de escolher o local, leve em consideração as necessidades básicas do seu amiguinho, como nível de energia, ansiedade, idade e comorbidades;

Visite previamente o local ou peça fotos/vídeos para avaliar se o animal se sentirá confortável.

O que os animais precisam ter antes serem hospedados em um hotel pet?

Seguir o protocolo vacinal e vacine o seu amigo de estimação com a antirrábica e a múltipla;

Fazer uso de antiparasitários e coleiras repelentes ajudam na proteção de seu próprio pet.