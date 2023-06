Nora mata cachorro ao tentar atropelar sogros em Itaituba

Os sogros de Ana Carolina Santos de Sousa Diniz a denunciam por matar o cachorro do casal atropelado com um carro em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso, que foi registrado na manhã de quarta-feira (28), teria ocorrido após, supostamente, a nora tentar passar com o carro por cima de Elenita Diniz Costa e Veridiano Teixeira Costa, os pais do companheiro da suspeita. As informações são do Plantão 24 Horas News.

De acordo com o boletim, o casal foi até a residência do filho, localizada próximo da 1ª rua do bairro Jardim Aeroporto, para visitar os netos. Ao chegarem de bicicleta com o animal em mãos, Ana Carolina teria demonstrado descontentamento com a visita, proferindo as seguintes palavras: “O que vocês estão fazendo aqui na minha casa, incomodando? Não quero vocês aqui, eu odeio vocês”, finalizou. O documento não explica o que teria o aborrecimento na suspeita.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o bate-boca se intensificou e Ana, possivelmente, agrediu a sogra com um soco, que teve o impacto amortecido pelos óculos que a vítima usava. O boletim também diz que a nora pegou o cachorro que a sogra segurava nos braços e jogou o animal no chão.

Foi então que Elenite e Veridiano decidiram ir embora. Eles afirmam no relatório que, quando já estavam na rua, receberam uma ligação do próprio filho alertando que sua esposa tinha ido atrás deles no veículo. Ao avistarem o carro se aproximando, o casal se afastou do acostamento, mas mesmo assim Ana teria feito uma manobra voltando e o sogro conseguiu jogar a bicicleta em cima do veículo, a arrastando por cerca de 50 metros.

Segundo o casal, com o susto, o cachorro caiu no chão e acabou sendo atropelado pelo carro, que morreu na hora. A suspeita teria fugido do local após o atropelamento. As autoridades policiais foram informadas da situação e o setor jurídico da ONG, o "Sol Nasce para Todos", também está ciente do caso e dará total apoio à família.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.