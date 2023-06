Adolescente de 12 anos morre ao ser atropelada por SUV em orla de Salinópolis

Uma adolescente de 12 anos morreu atropelada por uma SUV, na noite de terça-feira (7), na Orla de Maçarico, em Salinópolis, nordeste paraense. Segundo o perfil Conexão Notícias (CN), o veículo quase atingiu outras três pessoas da mesma família que a da vítima. A garota não conseguiu se salvar e foi atingida em cheio pelo carro. Ela morreu no local. Não foi informado se o condutor do automóvel foi preso ou permanece foragido.

Testemunhas relataram ao CN que um veículo estava estacionado em um trecho da orla, quando uma SW4, de placa QVC-1G52, desceu de ré sentido à Câmara de Vereadores da cidade. O carro, que supostamente estaria desgovernado, subiu a calçada e, nesse momento, estavam pai, mãe e duas filhas. O genitor se jogou no chão para não ser atropelado e resgatar uma das garotas.

Uma viatura da Polícia Militar, que fazia ronda ostensiva no entorno, foi acionada ao caso e isolou o perímetro do acidente. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local acompanhando os primeiros levantamentos da tragédia. O corpo da adolescente foi removido pela Polícia Científica.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.