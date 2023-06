‘Xuxa’ é encontrado morto em área de mangue em Salinópolis

​Um homem identificado como Luiz Carlos Alves, mais conhecido como “Xuxa”, de idade desconhecida, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1º) em uma área de mangue, nas proximidades do Porto das Pedrinhas, na cidade de Salinópolis, nordeste paraense. As causas e circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará.

A reportagem de O Liberal questionou à instituição se o corpo apresentava marcas de violência e qual a principal linha de investigação. As perguntas não foram respondidas. Por meio de nota, a PC apenas comunicou que “o caso é investigado pela delegacia de Salinópolis. Luiz Carlos Alves foi encontrado morto, em área de mangue preso na lama. Diligências são realizadas para esclarecer a causa da morte. Perícias foram solicitadas”.

De acordo com informações da polícia local rep​​assadas ao portal Correio do Norte, testemunhas relataram que a morte de Luiz pode ter sido provocada por afogamento. Nas redes sociais, pessoas que conheciam o homem levantaram a possibilidade de ele estar sob efeito de bebida alcoólica, uma vez que teria problemas com o álcool.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram o resgate do cadáver, que posteriormente foi removido para o Hospital Regional de Salinópolis.

Imagens que circulam em grupos de trocas de mensagens mostram a vítima presa na lama do mangue. Ainda não há detalhes se Lui​z ​morreu exatamente ali ou foi arrastado pelas águas para o local onde o corpo foi localizado.