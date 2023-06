Brasileiro é morto a tiros após elogiar cachorro nos EUA

Na última quarta-feira (21), na Califórnia, Estados Unidos, um trágico incidente resultou na morte de Matheus Gaidos, um brasileiro de 27 anos. Matheus, que trabalhava como entregador de flores, foi morto a tiros após interagir com o cachorro de um homem desconhecido.

As imagens capturadas por uma câmera de segurança revelam o momento em que Matheus, realizando uma entrega, se depara com o criminoso, que passeava com dois cachorros. Pouco antes dos disparos fatais, pode-se observar uma breve discussão entre os dois indivíduos.

VEJA MAIS

Isabel Martines, mãe de Matheus, relatou à emissora KTVU que seu filho estava ao telefone com um amigo no Brasil enquanto fazia a entrega. O amigo do outro lado da linha ouviu Matheus elogiar o cachorro, seguido por uma comoção repentina.

"Matheus disse ao amigo pelo telefone: 'Fui baleado'", contou Martines. "Ele estava apenas concluindo sua última entrega antes de voltar para casa. Não estava fazendo nada de errado."

As autoridades informaram que Matheus foi levado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A polícia está analisando o vídeo do incidente, porém, até o momento, ninguém foi preso.