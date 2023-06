PC investiga caso de cachorro puxado pela coleira por ocupante de carro em movimento em Belém

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), investiga o caso de maus-tratos a um cachorro cometido na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. O vídeo do crime foi compartilhado nas redes sociais e viralizou, na noite desta quinta-feira (8). Segundo a PC, o autor do crime foi identificado e intimado a prestar esclarecimentos. Apesar dos detalhes, a polícia não informou quando o crime ocorreu.

Pelas imagens é possível um carro de placa QVM-5A51, de modelo não reconhecido, percorrendo a avenida. Um outro veículo que vem logo atrás faz o flagrante de uma pessoa do veículo, da qual não é possível identificar, levando um cachorro pela coleira enquanto o animal corre do lado de fora do carro. A cena dura mais de 30 segundos, mas foi o suficiente para causar indignação nas redes sociais.

Na seção dos comentários do vídeo publicado no perfil “Belém Notícias”, no Twitter, várias pessoas repudiaram o crime. “Mano, isso é inadmissível. Pelo amor de Deus, eu parava esse carro na hora e chamava a polícia”, disse uma internauta. “Meu Deus, que absurdo isso. Vamos mandar esse vídeo para a polícia que lá é possível identificar o tutor através da placa do veículo”, disse outro usuário.

Em nota a Polícia Civil, disse que diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido.

Denúncias de maus-tratos contra animais em 2022 aumentaram quase 30% no Pará

Em média, 107,75 casos de maus-tratos contra animais foram registrados por mês, no Pará, ao longo do ano passado. No total, foram feitas 1.293 denúncias, o que corresponde a um aumento de 28,4% com relação ao número de denúncias em 2021. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Só em janeiro deste ano, alguns casos de violência contra animais ganharam repercussão no Pará, em Paragominas, Salvaterra e em Belém.

No caso de Paragominas, uma mulher foi presa no dia 5 de janeiro por manter um cão de grande porte em situação insalubre. No dia 7, em Belém, um cachorro foi vítima de mutilação, com sinais de violência sexual, no bairro da Terra Firme. Ele foi encontrado já sem vida. A tutora alegou que o animal havia fugido de casa e que um homem, em situação de rua, era suspeito de ter praticado a violência. No dia 15 do mesmo mês, um homem foi preso por atacar um cachorro a golpes de terçado em Joanes, distrito de Salvaterra, no Marajó.

Saiba como denunciar maus-tratos a animais

Canais da Demapa:

Disque-Denúncia: 181

Telefone/Whatsapp: (91) 98568-6748 (atende toda a Região Metropolitana, mas também encaminha atendimento para delegacias do interior)

E-mails: depa@policiacivil.pa.gov.br / policiaprotecaoanimal2022@gmail.com

Presencialmente: Av. Augusto Montenegro, 155 - KM 1 - Marambaia, Belém.