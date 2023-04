Homem é condenado a prisão após 1100 galinhas morrerem de 'susto'; entenda

Um caso judicial no mínimo curioso ganhou a mídia estatal da China nesta semana. Um homem, identificado apenas pelo sobrenome Gu, foi condenado a prisão por ter sido considerado culpado pela morte de mais de 1.100 galinhas da granja do vizinho com quem ele estava brigando. O conflito entre eles se iniciou em abril de 2022, quando o vizinho cortou as árvores de Gu sem permissão.

VEJA MAIS

De acordo com o tribunal do condado de Hengyang, na província de Hunan, no centro do país, Gu invadiu sorrateiramente a granja de Zhong, seu vizinho, mais de uma vez à noite. Não se sabe ao certo quais eram as intenções de Gu, mas a luz da lanterna usada por ele acabou assustando as galinhas, que se amontoaram em um canto com medo e acabaram sendo esmagadas umas pelas outras, causando a morte de centenas delas.

Na primeira invasão, 500 galinhas morreram e Gu foi detido pela polícia e obrigado a pagar uma indenização de 3.000 yuans (US$ 436) a Zhong. No entanto, Gu voltou à propriedade de Zhong uma segunda vez, matando 640 galinhas.

Na terça-feira (4), o tribunal de Hengyang considerou que Gu causou intencionalmente "perda de propriedade" a Zhong e as mais de 1.100 galinhas mortas foram avaliadas em um total de 13.840 yuans (US$ 2.015).

A sentença de Gu foi de seis meses de prisão com um ano de liberdade condicional, levando em consideração o remorso demonstrado pelo réu.