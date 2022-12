Menina de 10 anos faz sucesso com galinha de estimação que gosta de assistir TV

É comum que muitas crianças tenham seus animais de estimação, geralmente gatos ou cachorros, como seus fiéis companheiros. No entanto, a pequena Laís Souza e Silva, de apenas 10 anos, vem fazendo sucesso ao ter a galinha Filipa como melhor amiga.

VEJA MAIS

Moradora de São José do Rio Preto, em São Paulo, a menina divide a vida ao lado de Filipa há dois anos, quando ganhou a galinha de presente no Dias das Crianças. A ave recebe cuidados especiais e repletos de mordomias: ela vive dentro de casa, come ração e milho especial e até mesmo tem um travesseiro para dormir confortável com a tutora.

"Naquele dia eu não ganhei nenhum presente até então. Mas quando a gente passou na frente de uma loja de animais e viu que estavam doando pintinhos, eu quis na hora", contou Laís ao G1. "A Filipa gosta de assistir TV e de tomar banho. Pode andar na casa, come bem e tem até um travesseiro para ficar deitada", continuou.

Galinha Filipa. (Foto: Reprodução)

Segundo a avó de Laís, a galinha virou tão amiga da neta que agora a menina não tem interesse por outros brinquedos, é como se a ave fosse "sua boneca". No entanto, nem sempre Filipa está de "bom humor", já que é muito "geniosa".

"A Filipa deixa a gente fazer carinho nela. Às vezes sobe na cabeça de alguém e assiste televisão com a gente, mas quando quer atenção fica cacarejando o tempo inteiro", contou a aposentada, alegando que a pet de estimação é ciumenta, principalmente quando as atenções estão voltadas para Lola, a cachorra da família. "Ela tem ciúme, mas vive no meu colo. A Filipa é praticamente a minha filha", afirmou Laís.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)