Ovelha Bruninha vira sensação na internet ao usar colar de pérolas e ir para academia; vídeo

A ovelha Bruninha, da raça Santa Inês, virou sensação na internet por ter uma vida saudável e cheia de mordomia. Com colar de pérolas, passeios na academia, shopping e orla da cidade, a filhote vem fazendo sucesso entre os internautas e já conquistou mais de 14 mil seguidores no Instagram.

VEJA MAIS

Em entrevista ao G1, a tutora Elzi Carvalho contou que Bruninha tem quase três meses, pesa 20 quilos, e tem 84 centímetros de comprimento por 65 de altura. "Ela faz parte da minha vida. Tenho a maior paciência do mundo com ela", derreteu-se ela, que leva a ovina para todos os lugares, inclusive academia e shopping. "Ela não sai de perto, fica sentada do lado", contou. Veja:

Segundo a dona, a ovelha não perde uma oportunidade de ter momentos de lazer e já corre para o carro quando vê a "mãe" pegando as chaves. "As pessoas do shopping adoram ela. Todo mundo quer ver, quer pegar", completou, alegando que na próxima semana pretende levar o animal para passear em uma praia no Espírito Santo, mas que precisa de autorização de uma companhia aérea.

Rotina adaptada

Bruninha tem uma alimentação que intercala leite, frutas e feno. (Foto: Instagram @bruninha.ovelhinha)

Bruninha chegou ao lar da empresária quando tinha quatro dias de vida e, desde então, bebe 12 mamadeiras por dia, distribuídas em quatro durante a manhã, meio-dia e tarde, o que soma três litros. Além do leite, ela também se alimenta de feno, frutas e uma mistura de aveia com farelo de trigo integral.

"Os pais dela morreram e, por isso, eu 'amamentei'. Como eu preciso trabalhar, tive que levar ela para todo lado porque ela tinha a necessidade de ser amamentada a cada duas horas", relatou Elzi.

No dia a dia, a ovelha gosta de dormir no colo e obedece aos chamados da tutora. "Ela é muito obediente, mais que cachorro. Não usa guia e nem coleira, e responde pelo nome. Quando eu a chamo, ela berra e vem na mesma hora", finalizou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)