Homem é encontrado morto em casa após ataque de galinha 'agressiva'

Um homem de nacionalidade holandesa foi encontrado morto em casa, em um vilarejo na Irlanda, depois de ter sido supostamente atacado por uma galinha "agressiva". Jasper Kraus, que sofria de problemas cardíacos, teria sofrido perfurações na perna esquerda que resultaram em um sangramento intenso, pouco antes de sua morte. As autoridades locais estão investigando o caso.

De acordo com Virginia Guinan, filha de Kraus, o corpo do pai foi encontrado sobre uma poça de sangue, depois que ele ligou para a emergência. Quem alertou a filha sobre o incidente foi o inquilino de Kraus, Corey O'Keeffe.

Durante o inquérito, Guinan revelou que uma das galinhas de seu pai tinha sangue nas garras, o que levou a crer que a ave tenha sido responsável pelo ataque. Segundo o jornal Irish Mirror, a mesma galinha já teria atacado a filha de Guinan anteriormente. O inquilino de Kraus, que morava na casa há dois anos, disse que alimentou os animais antes de dormir e acordou com os gritos de socorro do homem.

No interrogatório, O'Keeffe disse que havia sangue saindo da perna de Kraus e notou um grande ferimento na panturrilha do idoso, além de outros dois arranhões na outra perna. Ele ligou para a emergência e foi instruído a fazer uma reanimação cardiorrespiratória em Kraus, que repetia a palavra "galo" enquanto perdia a consciência. A ambulância levou cerca de 25 minutos para chegar e, apesar dos esforços dos paramédicos para ressuscitar a vítima, ele foi declarado morto pouco tempo depois.

A médica Annette Jennings, que compareceu ao local, notou que as circunstâncias da morte eram incomuns, pois um dos ferimentos parecia ter sido feito por uma galinha. Ela também constatou que os membros inferiores de Kraus estavam cobertos de sangue. O legista Ramadan Shatwan, que realizou a autópsia do corpo, declarou que a causa da morte foi devido a uma arritmia cardíaca letal. Shatwan também atestou que o homem tinha problemas cardíacos pré-existentes, como ateroma coronário grave e cardiomegalia, o que pode ter contribuído para o desfecho fatal. A filha da vítima confirmou que a família sabia dos problemas cardíacos de Kraus e que o coração do pai "estava ruim" e "severamente calcificado".