Tutores levam cachorrinha para tirar fotos 3x4 e resultado viraliza na web

Já imaginou fazer algo de forma despretensiosa e acabar viralizando? Foi o que ocorreu com o tutor de uma pinscher chamada Zoe, que a levou para tirar fotos 3x4.

Ao ser buscada pelo irmão para ir ao trabalho, uma mulher foi surpreendida pela proposta inusitada: tirar uma foto 3x4 da cahorrrinha, sem motivo nenhum, apenas por querer sanar a curiosidade e vontade de saber como a pet ficaria em fotos de identificação.

Acompanhando a cena curiosa, a irmã decidiu gravar o processo com a intenção de montar um vídeo. Na gravação, até mesmo a fotógrafa do estúdio fica surpresa com o pedido, mas encara tudo com bastante humor.

O que o tutor não esperava era o enorme sucesso que a gravação faria devido o comportamento de Zoe e todo o humor que envolveu a situação. Logo, o vídeo viralizou na internet.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com)