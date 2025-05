Acne felina: Veterinária explica o que é e como evitar inflamações

A acne felina é uma condição dermatológica bastante comum em gatos, caracterizada pelo aparecimento de cravos e espinhas, geralmente na região do queixo e lábios inferiores. Embora possa parecer algo simples, se não tratada adequadamente, pode evoluir para quadros mais graves de infecção cutânea.

Pensando no bem-estar do seu pet, o OLiberal.com conversou com uma veterinária dermatologista para explicar as causas da doença, sintomas e o que fazer caso o seu gato tenha acne felina.

O que é a acne felina?

Assim como os humanos, a acne felina ocorre devido ao acúmulo de oleosidade, células mortas e sujeira nos folículos pilosos, o que leva ao entupimento desses poros. Essa obstrução pode resultar em pontos pretos (os famosos cravos), inflamação e, em casos mais severos, infecções bacterianas.

Acne felina é caracterizada pelo aparecimento de cravos e espinhas na região do queixo dos felinos. (Istock)

Quais as causas da acne em gatos?

De acordo com a médica veterinária especialista em dermatologia, Alessandra Freire, não há uma causa exata para a formação de acne felina, mas há alguns fatores determinantes:

"Não existe uma causa exata desse surgimento da acne felina, porém, animais que têm oleosidade em excesso, também o estresse que causa baixa do sistema imunológico, questões de má higienização do ambiente, muito tigelas de plástico, já elas têm um índice maior de acumular bactérias e o pet entra em contato, ajudam desenvolver a acne.", explica.

Quando não higienizados de forma correta, os comedouros de plástico são uma das principais causas da acne felina (Shopee)

Outros fatores que podem levar ao quadro de acne felina são:

Problemas hormonais ou imunológicos.

Alergias alimentares ou ambientais.

VEJA MAIS:



Quais os sintomas?

Os sinais clínicos da acne felina variam conforme a gravidade. Entre os mais comuns, segundo a veterinária, estão:

Pontos pretos no queixo ou ao redor dos lábios

Desconforto na região.

Formação de crostas ou espinhas.

Infecções secundárias com secreção purulenta. (em casos mais graves)

Devo remover a acne?

De acordo com Alessandra Freire, a remoção deve ser evitada. "Não é indicado porque pode causar mais irritação e ter mais riscos, mais propensões para ter infecções e aumentar a gravidade do caso.", ressalta.

Em casos mais graves, é comum que os felinos tenham pústulas e irritações. (Freepik)

Qual o tratamento adequado?

O tratamento da acne felina depende da gravidade do quadro, mas Alessandra enfatiza a importância de ter um tratamento adequado para reduzir a inflamação." Às vezes, passar um pouco de clorexidina. Sempre ter cuidado, também, à limpeza dos comedouros, para os comedouros não ficarem com bactérias. Se forem comedouros de plástico, ter mais cuidado, uma melhor limpeza.", enfatiza.

Além disso, o que pode ser feito:

Higiene preventiva: trocar potes de plástico por potes de aço inox ou cerâmica e mantê-los sempre limpos.

Suplementos ou ajustes alimentares, quando há suspeita de alergia, sempre com acompanhamento veterinário.

Limpar a área do queixo o felino

Diagnóstico da acne felina

O diagnóstico é feito geralmente com base no exame clínico. Em alguns casos, podem ser necessários exames complementares, como raspados de pele, citologia ou culturas bacterianas, para descartar outras condições dermatológicas como dermatites, fungos ou ácaros.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)