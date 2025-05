VÍDEO: Cachorro salva 'irmão canino' durante um ataque de convulsão em casa e viraliza

Possuir vários animais de estimação em casa pode dar até trabalho no momento da criação e dos cuidados, mas é inegável que a união entre eles também pode gerar vínculos de proteção. Um bom exemplo dentro desse cenário foi a história contada pela tutora Sara McArdle, de Connecticut, nos Estados Unidos, que mostrou o dia em que o cachorro Reggie, um boxer de 16 meses, salvou a vida do irmão canino, o buldogue francês Yogi, de uma crise epiléptica.

Segundo a tutora, o episódio aconteceu durante sua ausência na casa. “Ontem, saí para o trabalho por volta do meio-dia e só voltei às 18h15. Foi aí que testemunhei o vínculo incrível entre o Yogi e o Reggie. Às 12h15, o Yogi começou a ter convulsões e, na primeira hora, teve pelo menos 10 convulsões, mas o instinto do Reggie entrou em ação e ele virou o Yogi, evitando que ele aspirasse”, explicou Sarah.

Instinto de proteção animal

No vídeo publicado por Sarah em seu Facebook, as imagens da câmera de segurança mostram Reggie tentando mover Yogi pelo tapete da sala e "socorrendo" seu companheiro.

"É um momento verdadeiramente emocionante que demonstra o poder do companheirismo e do instinto. Este vídeo é apenas um exemplo de como o Reggie salvou a vida do Yogi ontem, e é uma prova do profundo impacto que os animais podem ter na vida uns dos outros”, escreveu a tutora dos cães.

Algumas pessoas comentaram sobre a ação bondosa de Reggie. “Uau, isso é incrível! Você deveria tornar isso público, eu nunca vi um cachorro realizar técnicas de salvamento médico em seu amigo. Eu amo isso!”, disse uma internauta. “Isso é incrível! Reggie é o herói 'patático'!”, ressaltou outra usuária do Facebook.

Após o ocorrido, a tutora revelou que por muitos anos foi resistente à ideia de adotar outro cachorro para fazer companhia ao Yogi, que na época, já estava bastante doente, mas que depois percebeu que a adoção de Reggie foi uma das suas melhores decisões da vida. “Se você está em dúvida sobre adotar outro cão, faça isso!”, concluiu Sarah.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)