Sinais de que seu gato está doente: como perceber e quando procurar ajuda veterinária

Gatos são animais discretos e com bastante independência em relação aos humanos, muitas vezes são bastante silenciosos quando estão sofrendo. Ao contrário dos cachorros, eles tendem a esconder sinais de dor ou doença, o que pode dificultar o trabalho dos tutores em reconhecerem mudanças sutis no comportamento ou no corpo do animal, por isso a atenção é essencial.

Assim, o OLiberal.com traz alguns dos principais sinais de que seu gato pode estar doente, como identificá-los e quando procurar um veterinário com urgência. Saiba mais a seguir:

Mudanças no apetite e no peso

Um dos primeiros e mais clássicos sintomas de algo pode estar errado como o seu felino são as mudanças no apetite do pet. Se seu gato parar de comer, comer menos ou apresentar perda de peso de forma muito rápida, a atenção deve ser redobrada, pois pode indicar:

Problemas dentários

Doenças renais

Problemas digestivos

Estresse, ansiedade ou depressão

Se seu gato ficar mais de 24h sem se alimentar, levar ao veterinário é a opção mais viável.

Falta de alimentação ou excesso também indicam problemas de saúde nos felinos (Freepik)

Alterações na ingestão de água

Assim como na alimentação, tanto o aumento demasiado quanto a diminuição no consumo de água podem indicar doenças nos gatos, como:

Diabete felina

Doença renal crônica

Hipertireoidismo

Observar a ingestão de água dos gatos é algo essencial para identificar problemas (Freepik)

VEJA MAIS

Falta de higiene e mudanças na pelagem

Gatos doentes ou que começam a adoecer geralmente param de se limpar. Se o pelo do felino estiver opaco, sujo ou embaraçado, isso pode indicar dor ou outros problemas de saúde, entre eles:

Artrite felina

Infecções

Distúrbios neurológicos

Problemas dermatológicos

Problemas para urinar ou defecar

Mudanças nos hábitos de uso da caixa de areia também são sinais importantes. Assim como a ausência de urina e fezes. É mais importante ainda verificar gatos machos, pois a dificuldade ao urinar é uma emergência veterinária.

Fique atento aos sinais no seu pet:

Urinar fora da caixa

Sangue na urina

Diarreia ou constipação

Esforço para urinar

VEJA MAIS:

Comportamento diferente do habitual

Se ele está mais apático, agressivo, dorme demais ou se esconde, algo pode estar errado.

Mudanças no humor e comportamento também indicam que algo está errado com o gato (Freepik)

Falta de interação

Agressividade repentina

Evitar contato físico

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)