Seu cão anda carente? Conheça os sinais de que ele está pedindo carinho

Cuidar de um cachorro vai muito além de alimentá-lo e garantir sua segurança. O afeto e a atenção dos tutores são essenciais para o bem-estar emocional dos peludos. No entanto, com a correria do dia a dia, é comum que muitos donos se distraiam com os compromissos e deixem de oferecer o carinho que seus animais tanto precisam. Quando isso acontece, os cães demonstram sua carência por meio de comportamentos que merecem atenção.

Mesmo os cães mais fortes e independentes apresentam traços semelhantes aos de crianças pequenas. Eles enxergam nos tutores a principal fonte de amor, diversão e conforto. Praticamente tudo o que eles necessitam depende do vínculo que mantêm com os humanos que os cercam.

Por que oferecer carinho e atenção é tão importante?

Carinho pode ser entendido como a expressão física e emocional do amor entre tutor e animal. Já a atenção inclui os cuidados diários que garantem uma convivência saudável e feliz. Independentemente da personalidade do cachorro — seja mais independente ou mais apegado —, é papel do tutor reconhecer e respeitar suas necessidades emocionais.

Um dos principais motivos para dar carinho aos cães é justamente o que nos leva a adotá-los: desejamos companhia, troca de afeto e alegria no convívio diário. Porém, quando esse vínculo não é nutrido adequadamente, o cachorro pode desenvolver comportamentos indesejados, como agressividade, apatia, medo excessivo ou até destruição de objetos.

A relação emocional entre cães e humanos é essencial para o bom desenvolvimento dos animais. Eles aprendem através de estímulos positivos, como agrados, brincadeiras e palavras gentis — nunca por medo ou punições, que só causam sofrimento.

Carinho vai além dos gestos simples: envolve cafunés, coçadinhas na barriga, abraços, conversas e demonstrações constantes de afeto. Esses momentos são tão importantes quanto alimentação, abrigo e cuidados veterinários. Por isso, fique atento aos sinais de que o seu cachorro pode estar precisando de um pouco mais de atenção e amor no dia a dia.

Os sinais de falta de carinho e atenção

Discretos ou exagerados, os cães emitem os sinais de que estão precisando “discutir a relação”. É preciso estar atento. Veja alguns sinais:

Choro;

Esfregar o focinho;

Rolar no chão;

Brincar de morder;

Colocar a pata;

Latidos excessivos;

Os uivos;

Mastigar e destruir objetos.