Você lava a tigela do seu cachorro? Falta de higiene pode causar doenças em humanos; entenda

Muitos tutores se preocupam em oferecer uma alimentação saudável para seus cães, mas esquecem um detalhe essencial: a higienização da tigela onde os pets comem. Uma pesquisa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, revelou que não lavar o recipiente com frequência pode favorecer a proliferação de bactérias prejudiciais tanto para os animais quanto para os humanos.

O estudo, publicado na revista Plos One, analisou os impactos da falta de higiene nas tigelas dos cães e os riscos à saúde das famílias. Os pesquisadores descobriram que a contaminação pode atingir níveis semelhantes aos de banheiros.

VEJA MAIS

A pesquisa entrevistou 417 tutores de cães sobre seus hábitos de limpeza e realizou um experimento com 68 participantes, divididos em três grupos com diferentes protocolos de higienização. Os resultados foram alarmantes:

Apenas 12% dos tutores lavam as tigelas diariamente;

22% fazem a limpeza uma vez por semana;

18% higienizam a cada três meses ou nunca.

Além disso, 43% dos tutores armazenam a ração do pet a menos de 1,5 metro dos alimentos humanos, e 33% preparam a comida do cão no mesmo local onde cozinham suas refeições. Essas práticas aumentam o risco de contaminação cruzada.

Bactérias perigosas e doenças associadas:

Dentre os micro-organismos encontrados nas tigelas sujas, destacam-se a Salmonela e a Listeria, bactérias que podem causar infecções graves. Os sintomas mais comuns incluem:

Diarreia

Febre

Náuseas

Cólicas e dores estomacais

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido, como idosos, gestantes e crianças, estão ainda mais vulneráveis. Já para os cães, a exposição contínua a essas bactérias pode afetar a saúde digestiva e o bem-estar geral.

Como higienizar corretamente a tigela do seu pet?

O estudo concluiu que lavar a tigela com água quente e sabão diariamente é a melhor forma de reduzir a contaminação. Além disso, outras práticas ajudam a manter o ambiente seguro:

Lave as mãos antes e depois de manusear a comida do pet.

Evite armazenar a ração perto de alimentos humanos.

Use uma esponja exclusiva para lavar a tigela do pet.