Gato miando muito: o que pode ser e o que fazer?

Você é tutor de um felino e notou que seu gato está miando muito ultimamente e do nada? Esse tipo de comportamento inesperado pode ter diversas causas e explicações. Um gatinho miando provavelmente está desconfortável com alguma situação e está tentando transmitir uma mensagem. Cabe ao tutor descobrir qual é a causa desse comportamento e é importante perceber o que ele quer dizer para ajudá-lo a se sentir mais confortável.

Pensando nisso, o OLiberal.com explica quais as principais causas do miado em excesso e quando é hora de procurar ajuda veterinária.

Causas para o miado constante

Você está começando a se preocupar com o gato miando bastante? Veja algumas causas a seguir.

1. Comunicação natural

Gatos miam para se comunicar com seus tutores, mas também com outros animais. Se o seu gato sempre foi comunicativo, talvez seja apenas parte da personalidade dele, mas é importante perceber o tom e a frequência para saber se o miado mudou. Isso pode indicar que algo está errado com o bichano.

2. Fome

A fome é uma das causas mais comuns de miado constante em gatos. Os felinos são muito exigentes em relação à sua alimentação e podem se recusar a comer rações que ficaram expostas por muito tempo, não significa necessariamente que o comedouro esteja vazio.

3. Sede

A hidratação é um problema comum para os felinos e muitos não gostam de tomar água parada, preferindo se hidratar de água corrente. A causa de miados também pode ser sede. A instalação de bebedouros e fontes de água podem ajudar nisso.

4. Carência ou tédio

Gatos também sentem solidão e precisam gastar energia como qualquer outro pet. Se ele passa muito tempo sozinho, pode miar mais para chamar atenção, desconforto ou expressar tédio. Se você percebe que o seu pet está miando muito à noite ou durante o dia, é hora de dar um pouco mais de atenção ao felino.

Soluções possíveis:

Brinquedos interativos

Arranhadores

Mais tempo de interação com o tutor

5. Cio (no caso de fêmeas não castradas)

Gatas no cio costumam miar muito e são conhecidas por apresentar alterações significativas no seu comportamento. Além de ficarem mais dengosas, elas podem miar alto tentando atrair machos. Isso é comum em períodos férteis. A castração é a melhor forma de evitar esse comportamento e promover a saúde do animal.

6. Problemas de saúde

Miados fora do normal também podem indicar dor ou doenças. Algumas condições comuns incluem:

Problemas urinários

Hipertireoidismo

Surdez ou cegueira

Quando procurar o veterinário?

Se o miado vem acompanhado de outros sintomas, como perda de apetite, letargia ou agressividade, leve o pet ao veterinário imediatamente e ele saberá lidar melhor para a promoção do bem-estar do felino.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)