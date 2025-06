Como cortar as unhas do cachorro? Saiba como fazer de forma correta

Cortar a unha do cachorro é uma atividade importante o bem-estar do seu pet. Entretanto, muitos tutores sentem receio de machucar o animal ou não sabem por onde começar, mas esse momento não precisa ser um desafio. Com paciência, prática e as ferramentas certas, você garante conforto, higiene e bem-estar para o seu amigo de quatro patas.

Pensando nisso, o OLiberal.com, mostra a importância de fazer o aparo nas unhas de seu cachorro, além de trazer dicas e passo a passo de como fazer isso de forma segura, prática e sem estresse, tanto para você quanto para o canino.

Por que é importante cortar a unha do cachorro?

Em primeiro lugar, é necessário entender que a unha de cachorro desempenha funções importantes para eles, como proteger as patas contra a entrada de sujeira e microrganismos, assim como ajuda em diversas atividades naturais dos cães, como cavar superfícies e segurar objetos ou presas. Essa parte do corpo também proporciona equilíbrio ao animal durante atividades como a caminhada.

As unhas muito longas também prejudicam a locomoção do animal ao reduzir o contato das almofadas das patas com o solo. Isso resulta em alterações posturais, perda de equilíbrio, quedas e outros problemas. Por isso, manter as unhas cortadas é mais do que uma questão estética.

Deixar as unhas do cachorro crescerem demais pode causar diversos problemas, como:

Dificuldade para andar;

Dor ao apoiar as patas;

Risco de unhas encravadas ou quebradas;

Problemas posturais e articulares;

Danos ao piso e aos móveis da casa.

Quando cortar as unhas do cachorro?

A frequência do aparo das unhas varia de acordo com o porte, nível de atividade e tipo de piso em que o cão vive. Em geral, há um consenso entre veterinários e recomenda-se:

Cães ativos (que caminham em pisos ásperos): a cada 4 a 6 semanas;

Cães menos ativos ou que vivem em ambientes internos: a cada 2 a 4 semanas.

Uma dica simples: se você ouve o som das unhas do seu cachorro ao andar pelo chão, está na hora de cortar.

VEJA MAIS:

Como cortar a unha do cachorro: passo a passo

1. Escolha o cortador ideal

Existem cortadores específicos para cães de todos os portes. Prefira os modelos tipo guilhotina ou tesoura, com lâminas afiadas e boa empunhadura.

2. Prepare o ambiente

Escolha um local tranquilo, com boa iluminação. Tenha petiscos por perto para recompensar o bom comportamento.

3. Identifique a parte a ser cortada

Nas unhas claras, é possível ver a parte rosada (chamada de sabugo), que não deve ser cortada. Nas unhas escuras, corte apenas a ponta, aos poucos, para evitar acidentes.

4. Corte com cuidado

Segure a pata com firmeza, mas sem machucar. Faça um corte rápido na ponta da unha, em um ângulo de 45 graus. Se estiver em dúvida, corte menos do que mais.

5. Use pó hemostático se necessário

Se cortar o sabugo e sair sangue, aplique pó hemostático ou amido de milho para estancar o sangramento.

6. Recompense seu cão

Ofereça um petisco ou faça carinho. Isso ajuda a tornar o momento mais positivo e facilita futuras sessões.

Dicas extras para cortar as unhas do cachorro sem traumas

Comece desde filhote, para que o cão se acostume;

Mantenha sessões curtas e frequentes;

Se o cão for muito agitado, peça ajuda de outra pessoa;

Caso tenha dificuldade, procure um veterinário ou um profissional de pet shop.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)