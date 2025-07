Dia do Vira-Lata: data celebra diversidade sem raça definida, como o famoso cachorro caramelo

O Dia Nacional do Vira-Lata é comemorado nesta quinta-feira, 31 de julho, com o objetivo de valorizar os animais sem raça definida (SRD), incentivar a adoção consciente e combater os estigmas associados ao termo “vira-lata” para cães e gatos. A data busca promover o respeito, a saúde e o acolhimento responsável de animais nascidos nas ruas ou resgatados por abrigos.

Veterinários esclarecem mitos sobre resistência e saúde de animais SRD

Veterinários são unânimes: vira-latas precisam dos mesmos cuidados de qualquer outro cão. A vacinação, exames periódicos, nutrição balanceada e socialização são fundamentais. Valorizar a adoção e reconhecer o valor único de cada SRD é um ato de empatia, responsabilidade e cidadania.

Cuidados essenciais para animais SRD

Check-ups semestrais , vacinação e controle parasitário são obrigatórios, mesmo para cães e gatos SRD.

, vacinação e controle parasitário são obrigatórios, mesmo para cães e gatos SRD. “Acreditava-se que esses animais eram mais resistentes... Mas todos precisam de exames e acompanhamento ”, explica a professora de Medicina Veterinária Isabella Morales. A genética diversificada reduz riscos de doenças específicas, mas não os imuniza.

”, explica a professora de Medicina Veterinária Isabella Morales. A genética diversificada reduz riscos de doenças específicas, mas não os imuniza. “Todos os pets, independente de raça, precisam de higiene, avaliação clínica e cuidados regulares”, destaca Karina Mussolino, médica-veterinária e gerente técnica da Petz.

Comportamento e adaptação do animal, tanto cachorro quanto gato, variam conforme traumas, ambiente e socialização.

E o vira-lata caramelo?

Ícone da brasilidade, o vira-lata caramelo ganhou status simbólico por representar diversidade, resistência e afeto. Campanhas digitais, memes, figurinhas e ações públicas consagraram sua imagem no imaginário coletivo. Além disso, esses cães lideram os índices de adoção em abrigos, graças à sua simpatia e imagem afetuosa. Um dos registros históricos mais curiosos é o do cão “Bruto”, um caramelo que teria acompanhado oficiais na Guerra do Paraguai e hoje está exposto no Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

A pelagem caramelo prevalece entre os cães sem raça definida por fatores genéticos ligados à miscigenação, tornando-se uma característica marcante.

Projeto de lei propõe reconhecimento cultural

Está em tramitação o Projeto de Lei nº 1897/2023, que propõe transformar o vira-lata caramelo em manifestação cultural imaterial do Brasil. Em abril de 2025, o Cristo Redentor foi iluminado com a imagem de um cão caramelo em homenagem ao Dia Mundial dos Animais de Rua.

Campanha da nota de R$ 200 mobilizou apoio popular

Em 2020, mais de 144 mil pessoas assinaram uma petição para que o vira-lata caramelo estampasse a nova nota de R$ 200. Embora o escolhido tenha sido o lobo-guará, o caramelo estrelou a campanha do Banco Central como símbolo contra o abandono animal.