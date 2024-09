Vira-lata passa por 20 feiras de adoção até encontrar família

Apesar da crescente adesão das pessoas ao acolhimento de animais de estimação, há pets que não são escolhidos tão rapidamente. Esse foi o caso do Arthur que, só depois de 20 feirinhas de adoção, conseguiu encontrar um lar.

Arthur é saudável, castrado e vacinado. Segundo a plataforma de adoção de pets Hyppet, ele chegou ao abrigo de animais em São Paulo com poucos dias de vida, junto a outros cães recém-nascidos. Pouco a pouco, todos os filhotes foram adotados. O último deles há cerca de 1 ano.

Aos dois anos de idade, Arthur ainda não tinha tido um único formulário de interesse preenchido. Até ensaios profissionais de fotos foram feitos para incentivar e cativar os adotantes, mas sem sucesso.

Arthur foi o 11° participante do quadro “Banho de AUmor”. Para tentar mudar essa história, os voluntários do aplicativo Hyppet decidiram promover a “imagem” do cachorro.

“Levamos os cachorrinhos que vivem nos abrigos para tomar o banho que talvez mude as suas vidas”, descreveram na publicação. Na página, as histórias dos animais de estimação alcançam um número maior de pessoas envolvidas na causa, o que aumenta as chances de adoção dos animais.

Graças ao vídeo, o vira-lata Arthur finalmente foi adotado por uma família.