Casa limpa e com pets: confira dicas para manter o ambiente cheiroso mesmo com animais

Se tem uma coisa que os animais de estimação gostam de fazer quando estão em casa é explorar todos os cantos à procura de uma distração e quando eles encontram, costumam bagunçar e sujar o local com suas próprias brincadeiras. Mas o que pode ser uma diversão para os pets, acaba sendo um pesadelo para muitos tutores que precisam deixar a residência limpa e segura para todos os moradores.

Para que o ambiente esteja organizado e seguro, não é necessário que os donos isolem os animais em um cômodo, mas sim que realizem uma limpeza inteligente e estipulem regras. E para isso, existem produtos específicos para neutralizar odores, como os causados por urina e fezes, que ajudam a promover o bem-estar e uma sensação contínua de frescor.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o pesquisador Elvis Barreto citou algumas dicas para manter a casa limpa e longe dos germes. “Manter o ambiente livre de odores desagradáveis é essencial não apenas para o conforto, mas também para a saúde de todos que convivem no espaço. Por isso, investir em produtos com tecnologia de neutralização de odores — que atuam diretamente na estrutura química das moléculas causadoras do mau cheiro — é uma escolha inteligente”, explicou.

VEJA MAIS

Confira dicas de como manter a casa limpa:

Os locais em que os pets se alimentam, dormem e fazem suas necessidades devem ser lavados e desinfetados com frequência;

Utilize produtos e soluções com ação desinfetante;

Evite usar água sanitária, amônia e cloro durante a higienização;

Mantas, panos e tapetes devem ser trocados regularmente, porque acumulam odores e microrganismos;

Limite os espaços de convivência. Por exemplo: não deixe o seu pet entrar na cozinha quando todos estiverem se alimentando.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)