Para onde vão os animais depois que o reality show 'A Fazenda' termina? Confira!

Entenda o que acontece com os bichos após o fim do programa e como funciona a logística de aluguel e transporte

Gabrielle Borges
fonte

A presença dos bichos no programa é parte essencial da dinâmica do reality, mas exige responsabilidade e atenção às normas de proteção animal (Freepik)

O reality show "A Fazenda", transmitido pela Record TV, é conhecido não apenas pelas polêmicas e disputas entre celebridades, mas também pela presença marcante de animais como vacas, cavalos, porcos, galinhas, ovelhas e outros bichos do campo. Mas uma dúvida comum entre os telespectadores é: para onde vão os animais depois que A Fazenda termina?

A resposta envolve uma logística bem estruturada, contratos de aluguel e cuidados veterinários rigorosos. Saiba mais detalhes abaixo.

Animais de aluguel: parceria com haras e fazendas locais

Os animais utilizados no reality não pertencem à emissora ou à produção do programa. Eles são alugados temporariamente de criadores, haras e fazendas da região de Itapecerica da Serra (SP), onde o reality é gravado. A produção mantém contratos com fornecedores especializados em animais rurais, garantindo que todos estejam em boas condições de saúde e que estejam acostumados à presença humana.

Quanto custa o aluguel dos animais?

O valor do aluguel varia conforme a espécie, o tempo de permanência e os cuidados necessários. Em média:

  • Cavalos: entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês
  • Vacas e bois: entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por mês
  • Porcos, ovelhas e cabras: de R$ 500 a R$ 1.000 por mês
  • Animais menores (galinhas, patos, coelhos): cerca de R$ 100 a R$ 300 por mês

Esses valores podem incluir alimentação, cuidados veterinários e transporte, dependendo do contrato firmado com cada fornecedor.

Transporte e cuidados veterinários

Antes de serem levados para o confinamento, todos os animais passam por avaliações sanitárias e precisam ter documentação de transporte animal (GTA), exigida pelo Ministério da Agricultura. A produção do programa conta com veterinários credenciados, que monitoram os bichos durante toda a temporada, garantindo bem-estar e condições adequadas de higiene.

Após o fim do reality, os animais são devolvidos aos seus donos em transporte apropriado, com acompanhamento técnico para evitar estresse ou problemas de saúde. O deslocamento é feito imediatamente após o encerramento das gravações, e cada espécie tem um tempo e método específico de transporte, sempre respeitando as normas de bem-estar animal.

Fiscalização e leis de proteção animal

A presença de animais em produções televisivas é regulamentada por órgãos como o IBAMA e as secretarias estaduais de meio ambiente, além de precisar seguir a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Inspeções podem ocorrer a qualquer momento, e denúncias sobre maus-tratos são apuradas com rigor.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

