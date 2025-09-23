Capa Jornal Amazônia
'Pet gospel’: pastora alemã viraliza ao se acalmar escutando louvores

Nas redes, os comentários se multiplicaram em tom de brincadeira

O Liberal

Safira, uma pastora alemã, conquistou a internet com sua reação curiosa a músicas religiosas. Segundo o tutor, no dia a dia ela costuma rosnar e se mostrar inquieta. Porém, basta um louvor começar a tocar para que a mudança de humor da cadelinha se transforme: Safira se deita, relaxa e transmite uma calma inesperada.

Os vídeos mostram que artistas como Bruna Karla, Davi Sacer e Anderson Freire estão entre os preferidos de Safira. No entanto, quando a música é interrompida, ela volta a ficar enfurecida. Já quando o louvor retorna, o comportamento sereno reaparece, divertindo os internautas.

Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram em tom de brincadeira. “Tem que levar ela na terça da libertação”, escreveu uma seguidora. Outro afirmou: “Esse doguinho é a prova viva de que o louvor acalma até as feras”. E ainda teve quem completasse: “Primeira vez que vejo ‘cão’ sendo liberto das coisas de ‘cão’”.

