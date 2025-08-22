Seu cachorro está com ansiedade? Conheça 3 sinais que podem indicar estresse no seu pet

Ansiedade e estresse não são problemas exclusivos dos humanos, isso porque os cães também podem sofrer com essas condições. Movimentos repetitivos, lambeduras constantes e sono em excesso são alguns dos sinais que podem indicar que seu cachorro está passando por um momento de tensão. Saber identificar esses comportamentos é fundamental para garantir o bem-estar do seu pet.

Confira a seguir os principais sinais de ansiedade em cães:

VEJA MAIS

1. Movimentos repetitivos

Se o seu cachorro apresenta movimentos repetitivos, como andar em círculos ou balançar a cabeça constantemente, isso pode ser um sinal claro de ansiedade. Esses comportamentos indicam que o animal está tentando aliviar o estresse e precisam ser observados com atenção.

2. Lambeduras constantes

Outra manifestação comum de ansiedade em cães é a lambedura excessiva, especialmente em uma área específica do corpo. Essa ação repetitiva pode causar feridas e desconforto, sendo um alerta de que o pet está enfrentando um quadro de estresse.

3. Sono em excesso

Embora os cães precisem descansar bastante, o sono excessivo pode indicar que algo está errado. A ansiedade pode levar o cachorro a se isolar e dormir mais do que o normal como uma forma de escapar da tensão.

Como prevenir e agir diante desses sinais

Para evitar o desenvolvimento da ansiedade, é essencial que o cachorro tenha uma rotina diária de exercícios e estímulos. Também é importante considerar o estilo de vida do tutor na escolha do animal — cães muito ativos exigem tempo e disposição para acompanhá-los.

Ao notar esses sinais, o tutor deve estabelecer uma nova rotina com mais passeios e atividades, além de considerar o adestramento. Em casos mais graves, como automutilação ou agressividade, o acompanhamento veterinário é fundamental, podendo incluir medicação quando necessário.