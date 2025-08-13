Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pets chevron right

Por que meu gato arranha os móveis? Estudo revela o que pode estar por trás do comportamento

Pesquisa internacional aponta que o hábito de arranhar vai além da manutenção das garras e pode estar ligado ao ambiente e à rotina dos pets

Hannah Franco
fonte

Arranhões no sofá? Estudo revela o que pode estar por trás do comportamento dos gatos. (Freepik)

Se você tem um gato em casa e convive com arranhões no sofá, nas cadeiras ou até nas portas, saiba que esse comportamento vai muito além de uma simples mania felina. Um estudo recente publicado na revista científica Frontiers in Veterinary Science revelou que arranhar móveis pode ser sinal de estresse e desequilíbrio emocional nos gatos.

A pesquisa foi realizada com mais de 1.200 tutores de gatos na França, e os dados mostraram que fatores como ausência de rotina, brincadeiras exageradas, convivência com crianças pequenas, e até a personalidade do próprio gato influenciam diretamente no hábito de arranhar objetos.

VEJA MAIS

image Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar
A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

image Seu gato ama você? Veja 7 sinais que mostram que você é a pessoa preferida
Quando escolhem seu “humano favorito”, os gatos deixam sinais claros de afeto; confira alguns comportamentos típicos dos felinos

De acordo com o estudo, os gatos mais ansiosos têm maior probabilidade de descontar suas emoções nos móveis da casa. Ou seja, quanto maior o nível de estresse do animal, mais ele arranha.

“O arranhamento está diretamente ligado ao bem-estar do animal. É uma forma natural de comunicação e também uma maneira de aliviar tensões”, explica Yasemin Salgirli Demirbas, pesquisadora da Universidade de Ancara, na Turquia, e principal autora do estudo.

Nem sempre é problema

Embora o arranhamento excessivo possa indicar estresse, especialistas lembram que arranhar é um comportamento essencial e natural para os felinos. Essa prática ajuda a:

  • Afiar as unhas, removendo camadas antigas;
  • Alongar os músculos e aliviar a tensão;
  • Marcar território, tanto visualmente quanto com o cheiro das glândulas localizadas nas patas;
  • Misturar os cheiros do gato com os do ambiente, criando sensação de segurança e pertencimento.

Ou seja, impedir que o gato arranhe não é a solução. O ideal é redirecionar o comportamento de forma saudável.

O papel do ambiente e dos tutores

Ter arranhadores em casa é fundamental, mas é preciso saber onde colocá-los. O estudo indica que o ideal é posicionar os arranhadores próximos aos locais preferidos do gato, como a cama ou áreas de passagem. Isso aumenta as chances de que o pet use o item em vez dos móveis.

Além disso, um ambiente enriquecido, com prateleiras, esconderijos, áreas elevadas e locais tranquilos para descanso, ajuda o animal a se sentir mais seguro e relaxado.

A forma como o gato brinca também influencia no comportamento. Sessões de brincadeira muito longas ou intensas podem causar ansiedade. Os especialistas recomendam atividades curtas, regulares e que simulem caçadas, respeitando o instinto natural do felino.

Por fim, o estudo reforça que cada gato tem sua personalidade. Alguns são mais enérgicos ou propensos a comportamentos destrutivos. Em casas com crianças, por exemplo, o excesso de estímulos pode aumentar o estresse do animal, exigindo atenção e adaptação por parte da família.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gato resgatado

Comportamento animal
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PET

Menor galinha do mundo é criada como pet de luxo no Brasil e chega a R$ 3,5 mil; conheça a Serama

Com apenas 15 cm, a Serama conquistou espaço como pet de luxo e virou moda nas redes sociais

08.08.25 19h33

DIA DO GATO

Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar

A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

08.08.25 13h18

PETS

Cachorro com muita remela nos olhos é grave? Veja causas e dicas de como cuidar e limpar

Embora seja comum ver um pouco de remela nos olhos dos cães, quantidades excessivas ou mudanças na cor e consistência da secreção podem indicar problemas de saúde

06.08.25 15h16

PETS

Pets idosos: Confira dicas de brincadeiras para manter o pet ativo

Manter um pet idoso ativo é um dos segredos para garantir qualidade de vida e longevidade. Com brincadeiras simples e adaptadas, é possível oferecer uma rotina positiva de estímulos

04.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda