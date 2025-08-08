Capa Jornal Amazônia
Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar

A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

Gabrielle Borges
fonte

O Dia Internacional do Gato é comemorado anualmente em 8 de agosto (Freepik)

O Dia Internacional do Gato é comemorado anualmente em 8 de agosto. A data foi criada em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (International Fund for Animal Welfare – IFAW) e tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral. 

😺 Por que adotar gatos?

A adoção de gatos é um ato de amor que salva vidas. Infelizmente, o número de felinos abandonados nas ruas é alto em todo o Brasil.

Veja alguns motivos para adotar:

  • Reduz o número de animais abandonados: Milhares de gatos vivem em situação de rua, sujeitos a doenças, fome e maus-tratos.
  • Gatos são companheiros incríveis: Inteligentes, limpos e carinhosos, os felinos se adaptam bem a diferentes tipos de lares, inclusive apartamentos.
  • Custo de manutenção acessível: Em comparação a outros pets, gatos exigem menos gastos com banho, passeios ou acessórios.
  • Ajuda ONGs e protetores independentes: Ao adotar, você abre espaço para que essas organizações possam resgatar novos animais.

🐱 ONGs e Protetores de gatos em Belém

1.  Anjos das Ruas - Belém

  • O que fazem: Resgatam cães e gatos em situação de abandono e maus-tratos.
  • Contato: Instagram @anjosdasruas
  • Como ajudar: Adoção, doações, lar temporário.

2. Patinhas de Sorte

  • O que fazem: Protetora independete que resgata e cuida de cães e gatos em situação de risco.
  • Contato: Instagram @patinhasdesorte
  • Como ajudar: Com doações (ração, medicamentos, dinheiro), divulgação dos animais para adoção.

3. Abrigo Au Family

  • O que fazem: Abrigam e cuidam de animais abandonados, incluindo gatos.
  • Contato: Instagram @aufamilyabrigo
  • Como ajudar: Doações financeiras ou em itens (ração, areia sanitária), apadrinhamento.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

