Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pets chevron right

Como socializar cachorros? Confira passo a passo para melhor adaptação

Com paciência, rotina e reforço positivo, é possível ensinar o cachorro a lidar com novas experiências de forma tranquila e segura

Gabrielle Borges
fonte

A socialização é um processo contínuo que exige paciência, consistência e carinho. (Freepik)

Socializar um cachorro significa apresentá-lo, de maneira gradual, ao mundo ao seu redor. Sons, cheiros, pessoas, outros animais e ambientes variados fazem parte do aprendizado e influenciam diretamente no comportamento do pet ao longo da vida.

A socialização é uma etapa fundamental para o desenvolvimento físico e emocional dos cães. Quando bem conduzida, esse processo ajuda o animal a conviver melhor com pessoas, outros pets e diferentes ambientes, reduzindo comportamentos agressivos, medos excessivos e situações de estresse.

Pensando nisso, o OLiberal.com te ensina como fazer o passo a passo de forma positiva para o pet. Confira a seguir.

Respeite o cachorro

Cada animal tem seu próprio ritmo para lidar com novidades. Observe sinais de medo, ansiedade ou desconforto antes de avançar para novas situações.  Seja filhote ou adulto, o cachorro precisa se sentir seguro no ambiente. Comece com situações simples, em locais calmos, evitando ambientes muito agitados logo no início.

Comece em ambientes calmos e utilize reforço positivo

Inicie a socialização em locais silenciosos e com poucos estímulos, antes de expor o cão a ruas movimentadas, parques ou locais com muitos animais. Reações positivas, como calma e curiosidade, devem ser recompensadas com petiscos, elogios ou carinho.

VEJA MAIS

image Precisa treinar o seu cachorro em casa? Confira algumas dicas de adestramento
Muitos tutores de pet sofrem com o mal comportamento dos animais quando não estão presentes nas residências



[[(standard.Article) Pets fazem companhia e melhoram a vida de idosos]]

image Saiba quais cuidados são necessários com os pets nas celebrações de fim de ano
Situações ligadas às comemorações de fim de ano, como os fogos de artifício e a casa cheia de gente, podem ser prejudiciais para os bichinhos

Socialize com diferentes pessoas e apresente outros animais aos poucos

Faça a apresentação do pet gradualmente a adultos, crianças e idosos. Permita que o cachorro se aproxime no próprio ritmo, sem imposições. 

A apresentação a outros cães deve ser feita com cuidado. O ideal é escolher um ambiente neutro, manter ambos na guia e permitir que se conheçam aos poucos, sem pressa.

Procure ajuda profissional, se necessário

Caso o cachorro demonstre medo intenso ou agressividade, o acompanhamento de um adestrador ou médico-veterinário comportamental pode ser essencial. Profissionais ajudam a identificar a causa do problema e orientam o tutor sobre as melhores estratégias, sem causar traumas

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PETS

dicas pets

cachorros

passeios com os pets

socialização de animais
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

PETS

Como resgatar animais na rua? Confira dicas

Aprenda como resgatar um animal de rua com segurança e responsabilidade, garantindo o bem-estar do pet e evitando complicações.

03.12.25 11h29

DICA ANIMAL

Precisa treinar o seu cachorro em casa? Confira algumas dicas de adestramento

Muitos tutores de pet sofrem com o mal comportamento dos animais quando não estão presentes nas residências

26.11.25 10h27

que tal?

Gato gera multa de R$ 12,6 mil e acaba em 'prisão domiciliar'

Rémi, um gato laranja, foi proibido de sair de casa por ordem judicial, após invadir propriedade de vizinho

19.11.25 16h35

PETS

O que comprar antes de adotar um gato? Confira 5 produtos indispensáveis para receber seu novo pet

Areia higiênica, comedouro, arranhador e brinquedos estão entre os itens essenciais para garantir conforto e bem-estar ao gato desde o primeiro dia no novo lar

28.10.25 12h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda