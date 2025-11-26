Precisa treinar o seu cachorro em casa? Confira algumas dicas de adestramento

Alguns tutores de animais enfrentam diversos problemas com os comportamentos de seus pets, principalmente quando eles ficam sozinhos na residência enquanto as pessoas estão na escola, faculdade ou trabalho. Por essa razão, muitas pessoas buscam adestrar seus bichinhos, porque o resultado disso pode gerar chinelos destruídos, roupas rasgadas, sofás roídos e até cômodos revirados.

Mas a verdade é que nem todos conseguem obter recursos suficientes para treinar os pets em clínicas especializadas e com profissionais de qualidade. Foi pensando nesse cenário que a adestradora comportamental Gabriela Martins, em entrevista ao portal Metrópoles, deu algumas dicas básicas de como tentar mudar o comportamento dos animais sem gastar dinheiro ou sair de casa.

Segundo a especialista, existem alguns comandos básicos que auxiliam nesse processo, como pedir para sentar, deitar, ficar e ir quando chamado. Logo, são necessários adestramentos curtos de 10 a 30 minutos com uma frequência de duas ou três vezes por dia e com recompensa no final. “Petiscos e alimentos que o cachorro gosta, carinho ou brinquedo como recompensa”, disse.

“Quando ele começa a obedecer mesmo com menos petisco, em ambientes diferentes e responde mais rápido aos comandos, eu sei que está aprendendo de verdade. Se ele só obedece quando vê comida, ainda está na fase inicial”, complementou a especialista e adestradora de animais Gabriela Martins.

VEJA MAIS

Confira os erros mais comuns ao adestrar os animais

Não treine o animal por mais de 30 minutos, pois isso pode cansá-lo;

pois isso pode cansá-lo; Jamais grite no momento do adestramento, punições apenas atrapalham;

Não se preocupe se o pet não está evoluindo como deveria, o processo leva tempo;

Verifique se o problema de comportamento não está no animal, mas em você!

Por fim, cogite procurar ajuda de um adestrador profissional, se necessário.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)