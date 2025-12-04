Brinquedos para cachorros: descubra opções para transformar a rotina do pet

Quando o assunto é manter o seu cachorro feliz e saudável, os brinquedos têm um papel essencial. Não só ajudam a entreter o animal, mas também contribuem para o desenvolvimento físico e mental, proporcionando benefícios importantes para o bem-estar do seu pet.

Pensando nisso, o OLiberal.com te ajuda a explorar os tipos de brinquedos para cachorros que podem transformar a rotina do seu animal de estimação, tornando-a mais divertida, estimulante e saudável. Confira a seguir.

1. Brinquedos de mordida

Os brinquedos de mordida são essenciais para todos os cães, mas especialmente para os filhotes, que estão em uma fase de dentição. Quando os dentes de leite começam a cair, a necessidade de roer aumenta, e os brinquedos de mordida ajudam a aliviar esse desconforto.

Esses brinquedos ajudam a evitar que o cachorro morda móveis ou objetos inadequados. Além disso, estimulam a saúde dental, ajudando a prevenir o acúmulo de tártaro e doenças gengivais. Alguns brinquedos de mordida também podem ser recheados com petiscos, o que aumenta ainda mais o interesse do cão e o mantém ocupado por mais tempo.

2. Brinquedos interativos

Se o seu cachorro é muito ativo e parece nunca cansar, os brinquedos interativos são uma excelente escolha. Esses brinquedos são projetados para estimular a mente do cão, oferecendo desafios que exigem resolução de problemas.

Jogos de inteligência, como os brinquedos de puzzle ou as bolas que liberam petiscos, incentivam o animal a pensar e usar suas habilidades cognitivas. Além de manterem o pet entretido por mais tempo, esses brinquedos também ajudam a diminuir comportamentos indesejados, como destruição de móveis e objetos pela casa, ao dar uma alternativa mais interessante para gastar energia.

3. Brinquedos de corda

Se você tem um cachorro que adora brincar de cabo de guerra, os brinquedos de corda são perfeitos. Eles são feitos de materiais resistentes, como algodão ou nylon, e são ótimos para jogos de interação entre você e seu pet.

Além de proporcionar uma brincadeira divertida, os brinquedos de corda ajudam no fortalecimento da mandíbula e dos dentes. Como eles são geralmente mais duráveis, esses brinquedos também são ideais para cães com maior poder de mordida. Lembre-se de escolher cordas de boa qualidade para evitar que se desfaçam facilmente.

4. Brinquedos de pelúcia

Os brinquedos de pelúcia, muitas vezes preferidos por cães mais tranquilos e carinhosos, são ótimos para dar uma sensação de conforto e segurança. Muitos cães adoram carregar seus brinquedos de pelúcia para todos os lados da casa, tratando-os como "companheiros" em suas aventuras.

Embora não sejam tão duráveis quanto os de borracha ou corda, os brinquedos de pelúcia são ideais para cães que buscam companhia ou que possuem um temperamento mais calmo. Além disso, muitos brinquedos de pelúcia vêm com apitos, o que aumenta a diversão durante a brincadeira.

5. Bolas e frisbees

Se o seu cachorro tem energia de sobra e adora correr, bolas e frisbees são indispensáveis para a rotina diária. Esses brinquedos são ótimos para atividades ao ar livre, como corridas e brincadeiras no parque.

As bolas, em especial, são perfeitas para cães de todas as idades e tamanhos, pois estimulam tanto o exercício físico quanto a coordenação motora. Frisbees são ideais para cães mais ativos, especialmente aqueles que gostam de pegar objetos no ar. Esses brinquedos são também uma excelente maneira de fortalecer o vínculo entre você e seu pet, já que a interação é divertida e dinâmica

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.