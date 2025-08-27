Intoxicação em cães e gatos: sintomas, causas e como agir em caso de envenenamento
Saiba identificar os principais sintomas de envenenamento em cães e gatos, quais substâncias são tóxicas e o que fazer em casos de intoxicação para salvar a vida do seu pet
Ver seu pet doente ou em risco de vida é um dos momentos mais difíceis para qualquer tutor. A intoxicação em cães e gatos pode acontecer de forma inesperada e colocar em perigo a saúde e até a vida do animal. Por isso, identificar os sinais de envenenamento e agir rapidamente é essencial. Veja alguns sinais que podem lhe ajudar a identificar sinais de intoxicação no seu pet:
Sintomas de envenenamento em animais
Segundo especialistas, alguns comportamentos podem indicar que o animal foi intoxicado. Se notar sinais como fadiga, desorientação ou alterações repentinas, fique atento. Os principais sintomas de envenenamento em pets são:
- Falta de apetite;
- Espuma no focinho;
- Febre;
- Náusea;
- Ansiedade;
- Fadiga ou agitação;
- Suspiros frequentes;
- Salivação excessiva;
- Vômitos (com ou sem sangue);
- Convulsões;
- Tremores;
- Olhos cristalizados;
- Paralisia;
- Sangramento na pele;
- Sangue na urina ou nas fezes.
Ao apresentar um ou mais desses sintomas, leve o seu pet ao veterinário imediatamente.
VEJA MAIS
O que fazer se meu animal for envenenado?
O tratamento para intoxicação em pets deve ser feito por um veterinário. Geralmente, o profissional administra carvão ativado para neutralizar a substância tóxica, além de antídotos, analgésicos e monitoramento clínico.
Enquanto aguarda atendimento:
- Ofereça bastante água;
- Se possível, administre carvão ativado com orientação profissional;
- Não tente remédios caseiros;
- Nunca provoque o vômito em casa, pois isso pode agravar a situação.
Principais causas de envenenamento em pets
Saber identificar a origem da intoxicação ajuda no tratamento. O veneno para rato é uma das causas mais comuns, mas não é a única. Cães e gatos também podem ser envenenados por alimentos estragados, plantas tóxicas, picadas de animais peçonhentos e até por produtos químicos domésticos.
Substâncias que podem intoxicar cães e gatos
Alguns alimentos e produtos do dia a dia podem ser extremamente tóxicos para os pets. Entre eles:
- Cogumelos;
- Anticongelante;
- Medicamentos humanos;
- Pesticidas, inseticidas e fertilizantes;
- Uvas e uvas-passas;
- Chocolate;
- Alho e cebola;
- Álcool e tabaco;
- Detergentes e produtos de limpeza.
Como prevenir intoxicação em pets
A melhor forma de proteger seu animal é a prevenção. Mantenha substâncias perigosas fora do alcance, não ofereça alimentos inadequados e esteja sempre atento a qualquer alteração no comportamento do seu amiguinho.
Em caso de suspeita de intoxicação, a ação rápida pode salvar a vida do seu pet.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA