Intoxicação em cães e gatos: sintomas, causas e como agir em caso de envenenamento

Ver seu pet doente ou em risco de vida é um dos momentos mais difíceis para qualquer tutor. A intoxicação em cães e gatos pode acontecer de forma inesperada e colocar em perigo a saúde e até a vida do animal. Por isso, identificar os sinais de envenenamento e agir rapidamente é essencial. Veja alguns sinais que podem lhe ajudar a identificar sinais de intoxicação no seu pet:

Sintomas de envenenamento em animais

Segundo especialistas, alguns comportamentos podem indicar que o animal foi intoxicado. Se notar sinais como fadiga, desorientação ou alterações repentinas, fique atento. Os principais sintomas de envenenamento em pets são:

Falta de apetite;

Espuma no focinho;

Febre;

Náusea;

Ansiedade;

Fadiga ou agitação;

Suspiros frequentes;

Salivação excessiva;

Vômitos (com ou sem sangue);

Convulsões;

Tremores;

Olhos cristalizados;

Paralisia;

Sangramento na pele;

Sangue na urina ou nas fezes.

Ao apresentar um ou mais desses sintomas, leve o seu pet ao veterinário imediatamente.

VEJA MAIS

O que fazer se meu animal for envenenado?

O tratamento para intoxicação em pets deve ser feito por um veterinário. Geralmente, o profissional administra carvão ativado para neutralizar a substância tóxica, além de antídotos, analgésicos e monitoramento clínico.

Enquanto aguarda atendimento:

Ofereça bastante água;

Se possível, administre carvão ativado com orientação profissional;

Não tente remédios caseiros;

Nunca provoque o vômito em casa, pois isso pode agravar a situação.

Principais causas de envenenamento em pets

Saber identificar a origem da intoxicação ajuda no tratamento. O veneno para rato é uma das causas mais comuns, mas não é a única. Cães e gatos também podem ser envenenados por alimentos estragados, plantas tóxicas, picadas de animais peçonhentos e até por produtos químicos domésticos.

Substâncias que podem intoxicar cães e gatos

Alguns alimentos e produtos do dia a dia podem ser extremamente tóxicos para os pets. Entre eles:

Cogumelos;

Anticongelante;

Medicamentos humanos;

Pesticidas, inseticidas e fertilizantes;

Uvas e uvas-passas;

Chocolate;

Alho e cebola;

Álcool e tabaco;

Detergentes e produtos de limpeza.

Como prevenir intoxicação em pets

A melhor forma de proteger seu animal é a prevenção. Mantenha substâncias perigosas fora do alcance, não ofereça alimentos inadequados e esteja sempre atento a qualquer alteração no comportamento do seu amiguinho.

Em caso de suspeita de intoxicação, a ação rápida pode salvar a vida do seu pet.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)