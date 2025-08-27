Capa Jornal Amazônia
Intoxicação em cães e gatos: sintomas, causas e como agir em caso de envenenamento

Saiba identificar os principais sintomas de envenenamento em cães e gatos, quais substâncias são tóxicas e o que fazer em casos de intoxicação para salvar a vida do seu pet

Riulen Ropan
fonte

A intoxicação em cães e gatos pode acontecer de forma inesperada e colocar em perigo a saúde e até a vida do animal. (Foto: Freepik)

Ver seu pet doente ou em risco de vida é um dos momentos mais difíceis para qualquer tutor. A intoxicação em cães e gatos pode acontecer de forma inesperada e colocar em perigo a saúde e até a vida do animal. Por isso, identificar os sinais de envenenamento e agir rapidamente é essencial. Veja alguns sinais que podem lhe ajudar a identificar sinais de intoxicação no seu pet:

Sintomas de envenenamento em animais

Segundo especialistas, alguns comportamentos podem indicar que o animal foi intoxicado. Se notar sinais como fadiga, desorientação ou alterações repentinas, fique atento. Os principais sintomas de envenenamento em pets são:

  • Falta de apetite;
  • Espuma no focinho;
  • Febre;
  • Náusea;
  • Ansiedade;
  • Fadiga ou agitação;
  • Suspiros frequentes;
  • Salivação excessiva;
  • Vômitos (com ou sem sangue);
  • Convulsões;
  • Tremores;
  • Olhos cristalizados;
  • Paralisia;
  • Sangramento na pele;
  • Sangue na urina ou nas fezes.

Ao apresentar um ou mais desses sintomas, leve o seu pet ao veterinário imediatamente.

O que fazer se meu animal for envenenado?

O tratamento para intoxicação em pets deve ser feito por um veterinário. Geralmente, o profissional administra carvão ativado para neutralizar a substância tóxica, além de antídotos, analgésicos e monitoramento clínico.

Enquanto aguarda atendimento:

  • Ofereça bastante água;
  • Se possível, administre carvão ativado com orientação profissional;
  • Não tente remédios caseiros;
  • Nunca provoque o vômito em casa, pois isso pode agravar a situação.

Principais causas de envenenamento em pets

Saber identificar a origem da intoxicação ajuda no tratamento. O veneno para rato é uma das causas mais comuns, mas não é a única. Cães e gatos também podem ser envenenados por alimentos estragados, plantas tóxicas, picadas de animais peçonhentos e até por produtos químicos domésticos.

Substâncias que podem intoxicar cães e gatos

Alguns alimentos e produtos do dia a dia podem ser extremamente tóxicos para os pets. Entre eles:

  • Cogumelos;
  • Anticongelante;
  • Medicamentos humanos;
  • Pesticidas, inseticidas e fertilizantes;
  • Uvas e uvas-passas;
  • Chocolate;
  • Alho e cebola;
  • Álcool e tabaco;
  • Detergentes e produtos de limpeza.

Como prevenir intoxicação em pets

A melhor forma de proteger seu animal é a prevenção. Mantenha substâncias perigosas fora do alcance, não ofereça alimentos inadequados e esteja sempre atento a qualquer alteração no comportamento do seu amiguinho.

Em caso de suspeita de intoxicação, a ação rápida pode salvar a vida do seu pet.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

