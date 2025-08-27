Gatinha mascote de loja pet de Belém é vítima de envenenamento e não resiste

A gatinha Estela Maria, mascote de um pet shop de Belém, foi vítima de envenenamento e não resistiu, vindo a óbito nesta terça-feira (26).O perfil da loja lamentou a partida precoce da pet, que era conhecida pelos frequentadores da rede de lojas.

A felina foi mais uma vítima de envenenamento por "chumbinho", produto clandestino e muito utilizado para matar ratos. No Brasil, a venda de produtos de veneno são proibidas desde a década de 70 (lei federal 6.360/1976).

Mesmo portando identificação de que não era um animal abandonado, a gata tinha acesso à rua e a principal suspeita é de que o envenenamento tenha ocorrido pelas redondezas. A pet chegou a ser levada para uma clínica veterinária e ser internada, mas acabou não resistindo. Nas redes sociais, diversos internautas lamentaram a tragédia e deixaram mensagens de carinho para a pet. "

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.