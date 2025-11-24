Como fazer recarga gratuita de gás de cozinha em Belém? Confira quem tem direito e como solicitar

Famílias de Belém em situação de vulnerabilidade social começaram, nesta segunda-feira (24), a ter acesso à recarga gratuita de gás de cozinha por meio do programa Gás do Povo, do Governo Federal. A iniciativa marca a transição do antigo benefício em dinheiro para um modelo de entrega direta do botijão de 13 kg, que agora deve ser retirado em revendas credenciadas.

A expectativa do governo é que cerca de um milhão de famílias sejam atendidas nesta primeira etapa, que contempla, além de Belém, cidades como Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.

VEJA MAIS

Como fazer a recarga gratuita de gás em Belém?

Para ter direito ao benefício, a família precisa atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;

Estar com o cadastro atualizado há pelo menos 24 meses;

Famílias que recebem Bolsa Família têm prioridade no atendimento.

Segundo o governo, o novo formato aumenta a rastreabilidade, segurança e eficiência na entrega do GLP 13 kg.

Onde retirar o botijão?

A recarga gratuita deve ser feita diretamente nas revendas credenciadas mais próximas da residência do beneficiário, sem intermediários.

Como comprovar o direito ao benefício?

O governo disponibilizou quatro formas de autorização para a retirada do gás:

Cartão bancário do Bolsa Família

Cartão de débito da Caixa (para quem não possui smartphone)

CPF do beneficiário + código de validação enviado por SMS diretamente para o celular

Código gerado pelo aplicativo Gás do Povo (a partir de fevereiro de 2026)

Na revenda, basta apresentar um dos meios de validação para liberar a recarga do botijão.

O processo é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A execução operacional é feita pela Caixa Econômica Federal e pela DataPrev.