Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

Gabrielle Borges
fonte

O benefício é exclusivo para estudantes com matrícula regular e válido para região metropolitana de Belém (Divulgação/Agência Pará)

Se você é estudante da Região Metropolitana de Belém e ainda não retirou o seu Cartão Pra Já, saiba que agora é possível garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém e pagar apenas R$ 2,30. O benefício é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas à operadora do cartão. 

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal te mostra o passo a passo de como solicitar e retirar a meia passagem estudantil do BRT.

O que é o cartão "Pra Já"?

O Pra Já BRT é o novo sistema de bilhetagem digital do BRT Metropolitano de Belém , que permite embarque com cartão físico ou QR Code pelo aplicativo, substituindo o antigo Passe Fácil para o sistema BRT.

Vale destacar que o Passe Fácil ainda é aceito nas linhas que não fazem parte do BRT. Saiba aqui quais as linhas que viraram BRT.

Quais os documentos necessários para a meia passagem do "Pra Já"?

Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar e garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém, o estudante deve apresentar os seguintes documentos originais:

  • Documento de identificação com foto (RG) ou Certidão de Nascimento (para alunos menores de 10 anos);
  • CPF;
  • Documento oficial da instituição de ensino, válido até 30 dias após a emissão, que comprove a matrícula do estudante no ano letivo;
  • Comprovante de residência, como conta de luz, água ou telefone, que contenha o CEP do município de residência.

 Estudantes menores de idade devem estar acompanhados por seus pais ou responsáveis legais.

Como solicitar a meia passagem do "Pra Já"?

Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar, é necessário:

  • Preencher o formulário de solicitação: Acesse o formulário online e forneça todos os dados exigidos.
  • Anexar os documentos obrigatórios:  Incluir todos os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de matrícula e residência.
  • Ir a um posto de atendimento: Após finalizar o preenchimento, vá até um dos postos de atendimento para a emissão do seu cartão.

Os postos de atendimento em Marituba e Ananindeua exigem agendamento prévio. Para realizar o agendamento, acesse o link.

VEJA MAIS

image BRT Metropolitano passa a operar mais 15 linhas na Região Metropolitana a partir desta segunda
Com essa etapa, de acordo com a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Artran), o sistema passa a disponibilizar 31 linhas


image BRT Metropolitano: veja quem tem direito à gratuidade no sistema de transporte
A medida, que detalha sobre a isenção da tarifa, foi publicada no DIário Oficial do Estado na sexta-feira (5)


image Sistema de bilhetagem 'Pra Já' para o BRT Metropolitano é lançado em Belém
Medida moderniza o transporte público ao permitir mais de 3,8 milhões de transações mensais e gerar 150 empregos diretos

Onde solicitar presencialmente a meia passagem?

A emissão da meia passagem do Cartão Pra Já físico está disponível nos seguintes locais:

  • Terminais de Marituba e Ananindeua
  • Estações Cidadania de São Brás
  • Shoppings Metrópole e Pátio Belém

Além disso, o Pra Já também pode ser acessado por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS.

Para garantir o cartão, também há postos de atendimento temporários nos seguintes municípios da Região Metropolitana:

  • Castanhal: Semas e CRAS Jaderlândia
  • Benevides: Agência Distrital
  • Santa Bárbara: Espaço Styllus Produções

A meia passagem do "Pra Já" é gratuita e tem vencimento?

A primeira via do seu Cartão Pra Já Escolar é totalmente gratuita. Entretanto, em casos de perda, roubo ou danos, haverá cobrança de R$ 46,00 para emissão da 2ª via do cartão.

Além disso, o benefício da meia passagem é válido até 31 de dezembro de cada ano. É pessoal e intransferível.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

pará

cidades

brt metropolitano

brt meia passagem

pra já

como tirar meia passagem do brt
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda