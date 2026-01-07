Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano
O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas
Se você é estudante da Região Metropolitana de Belém e ainda não retirou o seu Cartão Pra Já, saiba que agora é possível garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém e pagar apenas R$ 2,30. O benefício é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas à operadora do cartão.
Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal te mostra o passo a passo de como solicitar e retirar a meia passagem estudantil do BRT.
O que é o cartão "Pra Já"?
O Pra Já BRT é o novo sistema de bilhetagem digital do BRT Metropolitano de Belém , que permite embarque com cartão físico ou QR Code pelo aplicativo, substituindo o antigo Passe Fácil para o sistema BRT.
Vale destacar que o Passe Fácil ainda é aceito nas linhas que não fazem parte do BRT. Saiba aqui quais as linhas que viraram BRT.
Quais os documentos necessários para a meia passagem do "Pra Já"?
Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar e garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém, o estudante deve apresentar os seguintes documentos originais:
- Documento de identificação com foto (RG) ou Certidão de Nascimento (para alunos menores de 10 anos);
- CPF;
- Documento oficial da instituição de ensino, válido até 30 dias após a emissão, que comprove a matrícula do estudante no ano letivo;
- Comprovante de residência, como conta de luz, água ou telefone, que contenha o CEP do município de residência.
Estudantes menores de idade devem estar acompanhados por seus pais ou responsáveis legais.
Como solicitar a meia passagem do "Pra Já"?
Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar, é necessário:
- Preencher o formulário de solicitação: Acesse o formulário online e forneça todos os dados exigidos.
- Anexar os documentos obrigatórios: Incluir todos os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de matrícula e residência.
- Ir a um posto de atendimento: Após finalizar o preenchimento, vá até um dos postos de atendimento para a emissão do seu cartão.
Os postos de atendimento em Marituba e Ananindeua exigem agendamento prévio. Para realizar o agendamento, acesse o link.
Onde solicitar presencialmente a meia passagem?
A emissão da meia passagem do Cartão Pra Já físico está disponível nos seguintes locais:
- Terminais de Marituba e Ananindeua
- Estações Cidadania de São Brás
- Shoppings Metrópole e Pátio Belém
Além disso, o Pra Já também pode ser acessado por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS.
Para garantir o cartão, também há postos de atendimento temporários nos seguintes municípios da Região Metropolitana:
- Castanhal: Semas e CRAS Jaderlândia
- Benevides: Agência Distrital
- Santa Bárbara: Espaço Styllus Produções
A meia passagem do "Pra Já" é gratuita e tem vencimento?
A primeira via do seu Cartão Pra Já Escolar é totalmente gratuita. Entretanto, em casos de perda, roubo ou danos, haverá cobrança de R$ 46,00 para emissão da 2ª via do cartão.
Além disso, o benefício da meia passagem é válido até 31 de dezembro de cada ano. É pessoal e intransferível.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.
