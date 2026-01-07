Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

Se você é estudante da Região Metropolitana de Belém e ainda não retirou o seu Cartão Pra Já, saiba que agora é possível garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém e pagar apenas R$ 2,30. O benefício é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas à operadora do cartão.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal te mostra o passo a passo de como solicitar e retirar a meia passagem estudantil do BRT.

O que é o cartão "Pra Já"?

O Pra Já BRT é o novo sistema de bilhetagem digital do BRT Metropolitano de Belém , que permite embarque com cartão físico ou QR Code pelo aplicativo, substituindo o antigo Passe Fácil para o sistema BRT.

Vale destacar que o Passe Fácil ainda é aceito nas linhas que não fazem parte do BRT. Saiba aqui quais as linhas que viraram BRT.

Quais os documentos necessários para a meia passagem do "Pra Já"?

Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar e garantir a meia passagem no BRT Metropolitano de Belém, o estudante deve apresentar os seguintes documentos originais:

Documento de identificação com foto (RG) ou Certidão de Nascimento (para alunos menores de 10 anos);

(RG) ou (para alunos menores de 10 anos); CPF;

Documento oficial da instituição de ensino , válido até 30 dias após a emissão, que comprove a matrícula do estudante no ano letivo;

, válido até 30 dias após a emissão, que comprove a matrícula do estudante no ano letivo; Comprovante de residência, como conta de luz, água ou telefone, que contenha o CEP do município de residência.

Estudantes menores de idade devem estar acompanhados por seus pais ou responsáveis legais.

Como solicitar a meia passagem do "Pra Já"?

Para solicitar o Cartão Pra Já Escolar, é necessário:

Preencher o formulário de solicitação: Acesse o formulário online e forneça todos os dados exigidos.

Acesse o formulário online e forneça todos os dados exigidos. Anexar os documentos obrigatórios : Incluir todos os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de matrícula e residência.

: Incluir todos os documentos necessários, como RG, CPF, comprovante de matrícula e residência. Ir a um posto de atendimento: Após finalizar o preenchimento, vá até um dos postos de atendimento para a emissão do seu cartão.

Os postos de atendimento em Marituba e Ananindeua exigem agendamento prévio. Para realizar o agendamento, acesse o link.

Onde solicitar presencialmente a meia passagem?

A emissão da meia passagem do Cartão Pra Já físico está disponível nos seguintes locais:

Terminais de Marituba e Ananindeua

Estações Cidadania de São Brás

Shoppings Metrópole e Pátio Belém

Além disso, o Pra Já também pode ser acessado por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS.

Para garantir o cartão, também há postos de atendimento temporários nos seguintes municípios da Região Metropolitana:

Castanhal: Semas e CRAS Jaderlândia

Benevides: Agência Distrital

Santa Bárbara: Espaço Styllus Produções

A meia passagem do "Pra Já" é gratuita e tem vencimento?

A primeira via do seu Cartão Pra Já Escolar é totalmente gratuita. Entretanto, em casos de perda, roubo ou danos, haverá cobrança de R$ 46,00 para emissão da 2ª via do cartão.

Além disso, o benefício da meia passagem é válido até 31 de dezembro de cada ano. É pessoal e intransferível.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.