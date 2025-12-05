Capa Jornal Amazônia
BRT Metropolitano: veja quem tem direito à gratuidade no sistema de transporte

A medida, que detalha sobre a isenção da tarifa, foi publicada no DIário Oficial do Estado na sexta-feira (5)

O Liberal
fonte

Operação do BRT Metropolitano, na Grande Belém (Foto: Alex Ribeiro | Ag. Pará)

Idosos a partir de 60 anos, crianças menores de 6 anos, pessoas com deficiência, policiais civis, penais e militares, bombeiros, carteiros, ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e estudantes estão entre os grupos que têm direito à isenção ou ao desconto tarifário Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém (SIT/RMB), o BRT Metropolitano. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon) detalhou, na quinta-feira (4), a Resolução nº 001/2025, que atualiza e padroniza os procedimentos para obtenção dos cartões de transporte usados no SIT. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (5).

A nova norma regulamenta direitos previstos em legislações estaduais e define critérios unificados para a emissão dos cartões, que garantem o acesso aos benefícios tarifários. A resolução reforça que todos os usuários beneficiados deverão utilizar o Cartão de Transporte, em versão física ou digital, integrado ao Sistema de Bilhetagem Digital (SBD). O documento passa a ser obrigatório para quase todas as categorias, com exceção de casos específicos autorizados pela Arcon.

O texto também estabelece critérios detalhados de documentação, limites de uso diário e regras para segunda via do cartão. Quem não possui isenção ou desconto poderá solicitar o cartão mediante apresentação de identificação, CPF e comprovante de residência. O uso será limitado a até 15 validações diárias.

Estudantes

O Cartão de Estudante continuará garantindo 50% de desconto na tarifa. Para obter ou revalidar o benefício, o aluno deverá apresentar documentação pessoal, comprovante de residência e atestado de matrícula emitido pela instituição de ensino.

As escolas precisarão manter o cadastro atualizado junto à concessionária responsável pelo SBD e enviar listas de alunos matriculados, desistentes ou novos ingressantes. Em caso de trancamento ou desistência, o cartão é cancelado automaticamente.

Pessoas com deficiência

No caso de pessoas com deficiência (PCDs), a resolução cria duas categorias: com acompanhante e sem acompanhante. Ambas garantem gratuidade no transporte. O laudo médico, emitido por junta médica reconhecida, deverá comprovar deficiência permanente e indicar se há necessidade de acompanhante. A Concessionária SBD poderá convocar o usuário para avaliação presencial ou análise documental. O cartão dessa categoria também permite que a validação garanta o acesso simultâneo do usuário e do acompanhante.

Policiais, bombeiros e carteiros

Além disso, policiais civis, militares e penais, bombeiros militares e carteiros têm direito à gratuidade somente quando estiverem em serviço. O cartão é pessoal, intransferível e deve ser utilizado com identificação funcional ou fardamento – exceto em operações veladas.

Idosos.

Pessoas a partir de 60 anos continuarão tendo direito à isenção tarifária mediante apresentação de documento oficial, CPF e comprovante de residência. A categoria também terá limite de 15 validações por dia.

Vale-transporte

Os cartões de vale-transporte terão validade de até 10 validações diárias, com intervalo obrigatório de 10 a 15 minutos entre validações na mesma linha ou veículo para evitar uso indevido. Empresas são responsáveis por manter o cadastro atualizado e responder por irregularidades.

Regras gerais e segunda via

O cartão será emitido sem custo na primeira via. Para casos de perda, roubo, inutilização ou extravio, a segunda via custará o equivalente a 10 tarifas do SIT/RMB, mediante apresentação de Boletim de Ocorrência quando aplicável.

Os cartões que ficarem 1 ano sem uso serão automaticamente cancelados, e os créditos não utilizados ficarão indisponíveis após esse período, conforme previsto em lei.

A resolução ainda determina a obrigatoriedade da biometria facial para categorias com isenção ou desconto tarifário, além de impor regras de segurança para evitar fraude no uso dos benefícios.

belém

brt metropolitano

isenção de tarifa

gratuidade

